Lecce, Ozan Tufan'a talip oldu

İtalya Serie A ekibi Lecce, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ozan Tufan için 3 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Lecce, Ozan Tufan'a talip oldu

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak oynadığı Alanyaspor'da çok önemli bir çıkış yakalayan Ozan Tufan yeniden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, yeniden Serie A'ya yükselen Lecce'nin 24 yaşındaki futbolcuya talip olduğu öğrenildi.

SON KARAR ERSUN YANAL'IN

Lecce'nin Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Ozan Tufan konusunda son kararı teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği gelen bilgiler arasında.

(Takvim)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.