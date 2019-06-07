Lecce, Ozan Tufan'a talip oldu

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak oynadığı Alanyaspor'da çok önemli bir çıkış yakalayan Ozan Tufan yeniden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, yeniden Serie A'ya yükselen Lecce'nin 24 yaşındaki futbolcuya talip olduğu öğrenildi.

SON KARAR ERSUN YANAL'IN

Lecce'nin Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Ozan Tufan konusunda son kararı teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği gelen bilgiler arasında.

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