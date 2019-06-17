Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı sürüyor

Serie A ekibi Lecce, Burak Yılmaz ile temasa geçmiş ancak golcü oyuncu ret cevabı vermişti. Olumsuz yanıta rağmen İtalyan ekibinin Burak Yılmaz ısrarı devam ediyor.

Beşiktaş için bir diğer transfer iddiası da İtalyanlar tarafından gündemde tutulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta menajerler aracılığıyla Burak'la temasa geçen ancak ret cevabı alan Lecce, Burak konusunda ısrarcı olmayı sürdürüyor.

İTALYAN KULÜBÜ LECCE BURAK YILMAZ'DA ISRARCI

İtalyan kulübünün başkanı Saverio Sticchi Damiani verdiği son demeçte, Burak Yılmaz konusunda çok istekli olduklarını ve bu transferi sportif direktörlerinin yürüttüğünü açıkladı. Sticchi Damiani Burak Yılmaz'ın yanı sıra Ertuğrul Ersoy'u da alacaklarını ifade ederken iki futbolcu da İtalyan gazetelerinin ilk sayfasında manşet olmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA
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