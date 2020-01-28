: LeBron James'ten Kobe Bryant'a duygu yüklü mektup Tekrar buluşacağız kardeşim

28.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 28.01.2020 09:39

Efsane Kobe Bryant'ın trajik bir şekilde hayatını kaybettikten sonra Los Angeles Lakers, LeBron James ilk kez açıklama yaptı. Philadelphia ile oynanan maçtan dönerken haberi uçakta alan ve apronda gözyaşlarına hakim olamayan James, Instagram'dan Kobe için veda yazısı paylaştı.

"Abim" diye söz ettiği Kobe'nin mirasını devam ettireceğini belirten LeBron James, şu ifadeleri kullandı;

"Hazır değilim ama işte başlıyorum. Defalarca bu satırları yazmayı denedim ama her seferinde ağlıyorum. Sadece seni, Gigi'yi, sahip olduğumuz dostluğu, bağı, kardeşliği düşünüyorum. Pazar sabahı Philly'den LA'ya gitmeden önce seninle son kez konuştum. Sesini son kez duyacağımı tahmin etmemiştim. Seni çok seviyorum, abim. Kalbim, Vanessa ve çocuklarınla olacak. Söz veriyorum, senin mirasını devam ettireceğim. Hepimiz için ve özellikle Lakers için çok şey ifade ediyorsun. Bu yük artık beni sırtımda ve devam ettirmek benim bir sorumluluğum. Cennetten beni izle ve bana güç ver. Söylemek istediğim çok şey var ama şu anda yapamıyorum, başaramıyorum. Tekrar buluşacağız kardeşim."

KOBE'NİN FOTOĞRAFINI PROFİL RESMİ YAPTI

Öte yandan LeBron James, Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabında anlamlı bir değişikliğe gitti.

LeBron James, Instagram'daki profil fotoğrafını, Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın fotoğrafıyla değiştirdi.

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