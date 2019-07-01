Lazio, Yunus Akgün için İstanbul'a geldi!
Serie A ekiplerinden Lazio, Yunus Akgün için İstanbul'a geldi! İtalyan basınında çıkan habere göre başkent temsilcisi, Galatasaray ile ikinci kez görüşmek için İstanbul'a geldi. Fatih Terim'in onay vermesi durumunda genç oyuncunun transferinin kısa sürede bitmesi bekleniyor.
Daha önce Yunus Akgün için 3 milyon euro transfer bedeli belirleyen İtalyan ekibi bu fiyatı 4 milyon + 2 milyon euro bonusluk bir teklifte bulundu.
Habertürk'te yer alan habere göre; 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu geçen sezon Galatasaray ile çıktığı 22 maçta 5 gol, 3 asist ile sezonu tamamlamıştı. Genç oyuncunun sarı-kırmızılı ekiple olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.
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