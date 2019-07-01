Lazio, Yunus Akgün için İstanbul'a geldi!

Daha önce Yunus Akgün için 3 milyon euro transfer bedeli belirleyen İtalyan ekibi bu fiyatı 4 milyon + 2 milyon euro bonusluk bir teklifte bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre; 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu geçen sezon Galatasaray ile çıktığı 22 maçta 5 gol, 3 asist ile sezonu tamamlamıştı. Genç oyuncunun sarı-kırmızılı ekiple olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.