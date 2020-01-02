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Lazio ve Fiorentina, Burak Yılmaz'ı istiyor

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Burak Yılmaz için İtalyan takımları devreye girdi. Lazio ve Fiorentina, golcü oyuncuyu transfer etmek istiyor.

02.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:13

Sezon başında ısrarlı tekliflerine rağmen Lecce'ye transferi gerçekleşmeyen için bu kez de ve kulüpleri devreye girdi.

AİLESİYLE İTALYA'YA GİTTİ

Yılbaşı tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte İtalya'nın Floransa kentinde bulunduğu belirtilen deneyimli golcünün, burada kendisini isteyen kulüplerle transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği iddia edildi.

BU SEZON 5 GOL ATTI

Bu sezon formasıyla 11 maçta 5 gol kaydeden 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi geçtiğimiz günlerde 2021 yılına kadar uzatılmıştı.

( Global)


Haber Videosu

: Lazio ve Fiorentina, Burak Yılmaz'ı istiyor
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