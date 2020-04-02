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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Avrupa, Lazio, Spor

Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına giren Muriqi'e son olarak Lazio talip oldu. Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin bonservisi için 20 milyon euro talep ediyor.

02.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:22
Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi gösterdiği performansla Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Son olarak İtalya'da şampiyonluk kovalayan Lazio, Muriqi için devreye girdi. La Gazzetta dello Sport' ta yer alan habere göre Çizme ekibi, kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Haberde Muriqi'in Seria A'da oynamak istediği ve büyük bir sıçrama yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

KAPIYI 20 MİLYON EURODAN AÇACAKLAR

Fenerbahçe yönetiminin ise bu transfer için kapıyı 20 milyon eurodan açacağı ve bu bedelden aşağıya Muriqi'i satmayı düşünmedikleri kaydedildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Muriqi, toplam 15 gol attı ve 5 asist yaptı. Muriqi'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor

Haberin Videosu:

İtalya ekiplerinden Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
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