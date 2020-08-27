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Lazio, deneyimli kaleci Pepe Reina'yı kadrosuna kattı

Serie A ekibi Lazio, transfer çalışmalarını sürdürürken kaleci rotasyonunu da önemli bir hamle yaptı. 37 yaşındaki deneyimli file bekçisi Pepe Reina ile sözleşme imzalandığı kulüp tarafından resmen açıklandı.

27.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:05

Serie A takımlarından Lazio, transfer çalışmalarına hız verdi. Başkent ekibi, tecrübeli İspanyol kaleci Jose Manuel Reina'yı kadrosuna kattı. Lazio kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Pepe Reina" olarak bilinen 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transfer edildiği belirtildi.

SON TAKIMI BAŞARILAR DİLEDİ

Pepe Reina'nın son olarak forma giydiği Milan kulübü de oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi.

BARCELONA ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Barcelona altyapısında yetişen Reina, daha önce Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Münih, Aston Villa ve Milan gibi takımların kalesini korumuştu.

DÜNYA KUPASI KAZANDI

Reina'nın kariyerinde 2 Intertoto Kupası, 1 FA Cup, 1 Lig Kupası, 1 Community Shield, 1 UEFA Süper Kupası, 1 İtalya Kupası, 1 Bundesliga ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Lazio, deneyimli kaleci Pepe Reina'yı kadrosuna kattı

Kaynak: AA

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