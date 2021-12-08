Lazio-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (4)
AA / Fahrettin Gök - Haberler | Spor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda İtalya'nın Lazio takımıyla yapacakları maça ilişkin Roma Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda İtalya'nın Lazio takımıyla yapacakları maça ilişkin Roma Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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