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Lazio-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (4)

AA / Fahrettin Gök - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda İtalya'nın Lazio takımıyla yapacakları maça ilişkin Roma Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda İtalya'nın Lazio takımıyla yapacakları maça ilişkin Roma Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Lazio-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (4)

Lazio-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (4)

Lazio-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (4)

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AA / Fahrettin Gök - Spor Haberleri

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