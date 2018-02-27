İspanyol Ekibi Las Palmas, Emenike'yi Gönderiyor

La Liga ekiplerinden Las Palmas, devre arası transfer döneminde Olympiakos'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emmanuel Emenike ile yollarını ayırmaya çalışıyor.

Olympiakos'tan kiralanan ancak henüz Las Palmas'ta forma giyemeyen Emenike'nin sağ dizindeki sorunun büyümesi nedeniyle, İspanyol temsilcisi Nijeryalı oyuncuyu sezon bitmeden takımdan göndermek istiyor. Kondisyan eksiği ve fazla kiloları olan Emenike'nin iyileşmesinden umudu kesen Las Palmas, sözleşmedeki asgari şartları sağlayıp, daha fazla maddi zarara girmeden Nijeryalı oyuncuyu Olympiakos'a göndermek istiyor.

TAKIMLA BİLE ÇALIŞAMIYOR

İspanyol basınında yer alan haberde, henüz takımla çalışmaya bile uygun olmayan Emenike ile Las Palmas'ın sözleşme feshi konusunda anlaşmaya çalıştığı belirtildi. İki tarafın anlaşması halinde Las Palmas ile Emenike arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilecek.

Sporx'in haberine göre; Emenike, henüz Las Palmas forması giymezken, bu sezon Olympiakos formasıyla da sadece 10 maçta görev yapabilmişti.

Nijeryalı yıldız oyuncu Las Palmas ile anlaştığında iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

"TEK DÜŞÜNDÜĞÜM TAKIMA YARDIM ETMEK" DEMİŞTİ

Emenike o dönem, "Las Palmas'a transfer olduğum için çok mutluyum. Takım iyi bir pozisyonda değil, bunu değiştirmek için her şeyi yapacağım. Takımın iyi durumda olmadığını biliyorum ancak takımla birlikte bu durumu değiştirmek istiyorum. Milli takıma uzun zamandır katılamadım. Şu an tek düşündüğüm takımıma yardım etmek" ifadelerini kullanmıştı.