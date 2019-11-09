Lakers, Miami Heat'i yenip üst üste 7.galibiyetini aldı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 95-80 mağlup ederek üst üste 7. maçını kazandı.
Sezonun formda takımlarından Los Angeles Lakers, konuk ettiği Miami Heat'i 95-80'lik skorla geçerek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.
Üst üste 7. galibiyetini alan Lakers'ta Anthony Davis 26 sayı, 7 asist ve 8 ribaunt, LeBron James ise 25 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla oynadı.
FURKAN KORKMAZ'IN 12 SAYISI YETMEDİ
Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a 100-97 kaybetti.
Philadelphia 76ers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz 12 sayı atarken, Joel Embiid 19 sayı ve 15 ribauntla "double double" yaptı.
Ev sahibinde ise Nikola Jokic 26 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.
CLEVELAND, CEDI OSMAN'IN 11 SAYI ATTIĞI MAÇTA KAZANDI
Günün diğer Doğu Konferansı mücadelesinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'ı 113-100 mağlup etti.
Bu sezon 3. galibiyetini alan Cavaliers'ta Tristan Thompson 21, Kevin Love ise 16 sayı ile galibiyetin mimarları oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman ise mücadelede 11 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.
Toplu sonuçlar şu şekilde
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 100-113
Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 118-86
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 112-106
Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 109-121
Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 125-119
New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 104-122
Dallas Mavericks-New York Knicks: 102-106
Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 103-100
Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 100-97
Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 115-119
Miami Heat-Los Angeles Lakers: 80-95