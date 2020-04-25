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Javier Tebas, La Liga, Spor, Haber

La Liga'da 2021 yılına kadar maçlar seyircisiz oynanacak!

La Liga Başkanı Javier Tebas, kulüplere liglerin 2021 yılına kadar seyircisiz oynanacağını iletti.

25.04.2020 02:26 | Son Güncelleme: 25.04.2020 02:26
La Liga'da 2021 yılına kadar maçlar seyircisiz oynanacak!

La Liga Başkanı Javier Tebas, kulüplere liglerin 2021 yılına kadar seyircisiz oynanacağını iletti.

İspanyol hükümetinin, iyileşmeyi ve hastalığın yeniden büyümemesini önlemek için bu tedbiri aldığı kaydedildi.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; La Liga'da maç günü gelir kaybı yaklaşık 140 milyon euroyu bulacak.

Kaynak: Hürriyet

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