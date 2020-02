Kuyruk yağının kilosu etin fiyatına yaklaşınca kebapçılar isyan etti

12.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:41

KEBABIN vazgeçilmezleri arasında bulunan kuyruk yağının kilosu etin kilosuna yaklaşınca İzmit'te kebapçılar isyan etti. Kuyruk yağı kilosunun 55 ile 65 lira arasında satılmasının ardından bazı kebapçıların kuyruk yağı yerine daha ucuz olduğu için hayvanlardaki 'kavram' yağını kullanmaya başladı. 20 yıllık kebap ustası Saltuk Yeter, "Son dönemlerde kuyruk yağında müthiş bir artış var. Bu da bazı kebapçıların işine gelmiyor ve mecbur kaliteden kaçınarak kavram yağı kullanıyorlar" dedi.

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan kebapta kullanılan kuyruk yağının kilosu 55 ile 65 lira arasında satılınca bazı kebapçılar ucuz maliyetli olan 'kavram' yağı kullanmaya başladı. Bazı kebap ustaları ise kebapta 'kavram' yağı kullanmanın yanlış olduğunu belirtti. 25 yıllık kebap ustası Saltuk Yeter, "Orijinal bir kebap dana, kuzu ve kuyruk yağından yapılır. Son dönemlerde kuyruk yağında müthiş bir artış var. Bu da bazı kebapçıların işine gelmiyor ve mecbur kaliteden kaçınarak kavram yağı kullanıyorlar. Hayvanın iç yağı lezzeti etkiliyor. Daha çok dürümcüler yapıyor ve kebap için bu yağ uygun değil. Kebaba kavram yağı konulmaz. Kuyruk ise yağı et fiyatını solladı. Kuyruk yağı da yok piyasada. Kebap fiyatlarına biz yansıtmadık. Yapacağımız başka bir şey yok" dedi.

'TEK ELDEN YÖNETENLER FİYATLARI TAVAN YAPTIRDI' Kebap dükkanı sahibi Bülent Karaca, "Kuyruk yağı fiyatları etin fiyatını geçti. Her sene Kurban Bayramı'ndan sonra kuyruk fiyatlarında yükselme olur. Büyük ihtimalle tek elden yönetenler fiyatların tavan yapmasını sağladılar. Bizim gibi kebapçıların olmazsa olmazları kuyruk yağıyla ilgili çok fazla talep olduğu için ve kesim de az olduğu için Kurban Bayramı'ndan sonra fiyatlar doğal olarak yükseliyor. Ama bu sene inanılmaz derecede yükselince inanılmaz sıkıntı yaşadık. Biz kilosunu 43-45 lire arasında alıyoruz, vatandaş 55-58 TL'ye kilosunu alıyor. Ne yazık ki biz kebaba zam yapamıyoruz, gittiği yere kadar gidecek" diye konuştu.'KUYRUK YAĞI ETTEN PAHALI OLABİLİR Mİ?' Kebapçı dükkanı sahibi Can Okan ise şöyle konuştu: "Kuyruk yağının et fiyatlarını geçmesinin sebeplerinden en büyük nedeni hayvan üreticilerinin piyasaya kuyruk yağını kısıtlayarak vermelerinden dolayıdır. Etten daha pahalı kuyruk yağı olabilir mi? Oldu işte denetim eksikliğinden dolayı, arada biz kalıyoruz ve ezilen biz oluyoruz. Satacağımız ürünlere de zam yapamıyoruz. Çalıştığı elemanın veya kirasını veremeyecek duruma gelenler oluyor. Bu denetim boşluğunu giderirsek çok iyi olur. Kuyruk yağı olmadan kebap olmaz. Kuyruk yağına bir anda zam geldi."

Kasap Mustafa Keskin kuyruk yağı fiyatının yükseldiğini, 55 liraya sattıklarını belirterek, "Kuyruk yağı fiyatları yükseldi. Şu anda fiyatları yaklaşık 55 lira, bazı yerlerde 65 liraya kilosu satılıyor." dedi.

Kaynak: DHA