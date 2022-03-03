Kütahya Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu desteği - Haberler

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Kütahya Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kütahya Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu desteği

Kütahya Belediyesi'nin, 211 üreticiye yem bitkisi tohumu desteği vereceği bildirildi.

Kütahya Belediyesi'nin, 211 üreticiye yem bitkisi tohumu desteği vereceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinde ikamet edip çiftçilik yapan üreticilere yaklaşık 360 bin TL tutarında yem bitkisi tohumu desteğinde bulunulmasına kararının verildiği ifade edildi.

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan üreticilere tarım ve hayvancılığa teşvik amacıyla 2860 kg yonca, 50 bin adet (211 kişiye ) mısır, 8 bin 650 kilo yulaf ve 5 bin 850 kilo fiğ tohumu dağıtılacak. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Kütahya Belediyesi, Türk Lirası, Ekonomi, Haberler

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