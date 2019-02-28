Kuru Soğanda Sıfır Gümrük Vergisinin Süresi Uzatıldı

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kuru soğan ithalatında bugün sona ermesi gereken "yüzde sıfır gümrük vergisi" 31 Mart'a kadar uygulamada kalacak.

FİYAT ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANIYOR

Kararla kuru soğan fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatların makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA