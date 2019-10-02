'Kural hatası' itirazı reddedilen Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'na başvuracak

Fenerbahçe Spor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'la oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine, Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı.

02.10.2019 14:00
'Kural hatası' itirazı reddedilen Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'na başvuracak

Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig'in 4'üncü haftasında ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada kural hatası yapıldığı yönündeki itirazının TFF tarafından reddedilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

?"Futbol A Takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile 16 Eylül 2019 tarihinde oynadığı müsabaka ile ilgili kulübümüzün yaptığı 'kural hatası başvurusu' ile ilgili TFF Yönetim Kurulu kararını dün akşam saatlerinde açıklamıştır. Talebimizin reddi yönündeki bu karara haklı hukuki gerekçelerle katılmadığımızı, bu nedenle TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli başvurunun yapılacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Kulübümüz bu başvurusu bakımından TFF'nin ilgili birimlerinden özellikle;

-MHK görüşünü,

-MHK görüşüne esas alındığı belirtilen IFAB görüşünü ve bu görüşün istenmesi amacıyla yapılan tüm yazışmaları,

-TFF Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararının ilgili sayfasının suretini talep etmiştir.

Bu taleplerimizin karşılanması ile adil bir yargılama ve güçlü bir savunma gerçekleştirilebileceği ortadadır. Talep ettiğimiz belgelerin incelenmesi sonrasında detaylı başvurumuz yapılacaktır. Başvurumuzun haklılığı konusunda kulübümüzün görüş ve güveni tam olup, süreç sonuna kadar en etkin biçimde takip edilecektir."

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YORUMLAR (29)

  • COZUT:
    Feneer olmuyor fener mızıkçı fener Türk futbolu İstanbul takımlarının pışpışlanmasıyla bir yere varamaz
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  • DELİLER KONUŞUYOR:
    :))))))))) Bunlar değilmiydi Trabzons pora laf eden, şike süreciyle ilgili her yere başvuruyor diye alay etmeye çalışan. Nolu len. Hakkınızla 1 maç yenildiniz onuda kıvırıyprsunuz. Gidin gidin marsa başvurun
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  • :)))))))))))))))):
    HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BU SENEDE TEK EĞLENCE FENEVBAHÇE PAPİSSSSSSSSS AHAHAHAAAAAA
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  • CİVCİV FENER:
    Ağlama fener ağlama zorunuza gitmesin alanyaspor 3ün 1 i verdi elinize :)))))) bugüne kadar yaptığınız şikelere sayın şikecilerrrrrrrrrrrr!!!!!!!
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  • KARSAK:
    Ali koç çok çirkinleştirdi bu işi. başarı gelmeyince zorla, şikeyle, parayla, tehditle, çirkeflikle başarı lı olmayı mübah görüyor
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  • 12345:
    NE KADAR AĞLADINIZ BE . . . . . HER YENİLGİ DE KAPI KAPI DOLAŞIP İTİRAZ EDECEKSENİZ LİG MAÇLARI BİTSİN SİZ ALIN KUPAYI
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