Kupa Töreninde Sinan Gümüş ve Diagne Protesto Edildi

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına mazeretleri nedeniyle katılmayan Sinan Gümüş ve Diagne, taraftarlar tarafından protesto edildi.

Türk Telekom Stadında düzenlenen Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamalarında futbolcu, teknik heyet ve yönetim tek tek anons edilerek kürsüye davet edildi.

Son olarak ise Sinan Gümüş ve Diagne'nin mazeretleri nedeniyle kutlamalarda yer almadığı stat hoparlörlerinden anons edildi. Bu esnada sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iki oyuncuyu ıslıkladı.

TAFFAREL DE KATILMADI

Öte yandan Galatasaray'ın kaleci antrenörü Taffarel de mazereti nedeniyle törene katılamadı.

Kupa Töreninde Sinan Gümüş ve Diagne Protesto Edildi
Kaynak: İHA
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