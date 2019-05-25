Kupa Töreninde Sinan Gümüş ve Diagne Protesto Edildi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına mazeretleri nedeniyle katılmayan Sinan Gümüş ve Diagne, taraftarlar tarafından protesto edildi.
Türk Telekom Stadında düzenlenen Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamalarında futbolcu, teknik heyet ve yönetim tek tek anons edilerek kürsüye davet edildi.
Son olarak ise Sinan Gümüş ve Diagne'nin mazeretleri nedeniyle kutlamalarda yer almadığı stat hoparlörlerinden anons edildi. Bu esnada sarı-kırmızılı taraftarlar, bu iki oyuncuyu ıslıkladı.
TAFFAREL DE KATILMADI
Öte yandan Galatasaray'ın kaleci antrenörü Taffarel de mazereti nedeniyle törene katılamadı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
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gassarayın müzesi haram kupalarla dolup taşmış;)Cevap Yaz 45 56 Yayından Kaldır17 FENEVRASYONLU EZİK KUS: BENDENiZ BAYTTARINIZ EN KISA ZAMANDA ASLANTEPEMiZE UGRAYIN 22KUPAYI Bi HAMLEDE ARKANIZA YERLESTiREYiM19 15 Yayından KaldırBAŞAKŞEHİR 34: Çok Dogru Söylüyorsun REİS.19 13 Yayından Kaldır
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Sinan ı islikladi taraftar diagneyi degilCevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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taraftara suriyeli bunlar diyenin yeri yok zaten orrdaCevap Yaz 21 14 Yayından Kaldır
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