Kupa canavarı Fatih Terim!

07.08.2019 23:51

Galatasaray, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor'u Younes Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup ederek 6. kez kupanın sahibi oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de sarı kırmızılı takımın başındaki 20. kupasını kazandı.

İŞTE TERİM'İN KUPALARI

Terim Galatasaray'ın başında 8 Süper Lig Kupası, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası, 3 TFF Süper Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.