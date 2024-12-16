ÇOMÜ'de Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi Düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi düzenlendi.

ÇOMÜ Spor Birliği Koordinatörlüğünce organize edilen Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi kapsamında, Manisa'nın Şehzadeler İlçe Kaymakamı Fatih Genel, okçuluğun tarihi ve kültürel önemine ilişkin sunum yaparak, "Ok nasıl atılır?" konulu teorik eğitim verdi.

Atölyenin, rektörlük binası önündeki uygulama bölümünde, Abdülkadir Katra tarafından Sultan Alparslan karakter monoloğu canlandırıldı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, Kaymakamı Genel'in eşliğinde okçuluk talimi yaptı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve Özbek pilavı ikramıyla sona erdi.

Atölyeye, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Levent Dalyancı, Prof. Dr. Arda Aydın, ÇOMÜ Spor Birliği Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ünver, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.