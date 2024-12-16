Üye Girişi
Haberler
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
Asgari ücret için kritik toplantı başladı
Asgari ücret için kritik toplantı başladı
İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok

ÇOMÜ'de Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi Düzenlendi

ÇOMÜ'de Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi'nde kaymakam Fatih Genel, okçuluğun tarihine dair sunum ve eğitimin ardından katılımcılar okçuluk talimi yaptı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi düzenlendi.

ÇOMÜ Spor Birliği Koordinatörlüğünce organize edilen Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi kapsamında, Manisa'nın Şehzadeler İlçe Kaymakamı Fatih Genel, okçuluğun tarihi ve kültürel önemine ilişkin sunum yaparak, "Ok nasıl atılır?" konulu teorik eğitim verdi.

Atölyenin, rektörlük binası önündeki uygulama bölümünde, Abdülkadir Katra tarafından Sultan Alparslan karakter monoloğu canlandırıldı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, Kaymakamı Genel'in eşliğinde okçuluk talimi yaptı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve Özbek pilavı ikramıyla sona erdi.

Atölyeye, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Levent Dalyancı, Prof. Dr. Arda Aydın, ÇOMÜ Spor Birliği Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ünver, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Kültür Sanat
img

Mourinho'nun "Sezonu kapattı" dediği Becao'dan haber var
img

Babaannesine yemek yediren ünlü oyuncu, bunu hiç beklemiyordu
img

Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı
Mazlum dediler, zalim çıktı
Barınak skandalı için kamera karşısına geçen belediye başkanı makyajının derdine düştü
Savunma yapmak için çıktığı kamera karşısında makyajının derdine düştü
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor

Son Dakika Haberleri

Şişli Belediyesi'ne haciz mi geldi? Şişli Belediyesi'nin borcu ne kadar? Mersin Belediyesi'ne haciz geldi mi? Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? İstanbul Belediyesi'ne haciz geldi mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret 2. toplantısında neler konuşuldu? Çinli bilim adamları Cuma günü ne açıklayacak? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Yeni yılda yüzde 25, 30, 35, 40, 45, 50 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? Suriye'nin parası değişiyor mu? Suriye'nin yeni para birimi nedir? MasterChef Hasan kim, ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne olur? YARGITAY PERSONEL ALIMI | Bakanlık ve Yargıtay Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 16 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.