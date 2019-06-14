Kulisleri sallayan iddia! Burak Yılmaz Fenerbahçe'ye, Mehmet Topal Beşiktaş'a gidiyor

Geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergileyen ve taraftarın istediği futbolcu bir türlü sahaya yansıtamayan Fenerbahçe gelecek sezon için ince eleyip sık dokuyor. Son yıllarda golcü sorunu yaşayan ve geçen sezon özellikle Fernandao, Frey, Slimani'den verim alamayan sarı lacivertliler golcü sorununu çözmek için ekstra çaba sarf ediyor.

Fenerbahçe'nin, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla, bir sonraki sezon ise transfer olduğu Galatasaray ile üst üste iki kez gol kralı olan Burak Yılmaz'ı transfer etmek istediği iddiaları gündeme geldi.

İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş ve Milli Takım'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz için düşündüğü iddia edilen transfer planı...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN BURAK YILMAZ İÇİN DÜŞÜNDÜĞÜ TEKLİF

Habertürk'ün haberine göre; sarı-lacivertlilerde forvet hattı için adı geçen isim Beşiktaş'ın "Kral" lakaplı golcüsü Burak Yılmaz... Teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni sezonda hücuma "net bir golcü" talep etmesinin ardından geçen sezonki gibi işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçeli kurmaylar, 33 yaşındaki futbolcu için nabız yoklamayı planlıyor. Şu anda sadece fısıltı şeklinde dolaşan iddialara göre Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a sunmayı düşündüğü teklif, Mehmet Topal artı bir miktar para...

Transferin gerçekleşmesi zor gözükse de teklifin resmileşmesi halinde Beşiktaş'ın ve özellikle de Burak Yılmaz'ın ne yanıt vereceği merak konusu. Fenerbahçe, yıldız golcüyle gücüne güç katıp şampiyonluk için iyiden iyiye iddialı hale gelmenin peşinde...

LECCE'NİN TEKLİFİNİ DÜŞÜNMEDEN REDDETTMİŞTİ

Golcü oyuncuya son olarak İtalya Serie-A'ya yeni yükselen Lecce kulübünün dolaylı yoldan transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Öncelikle oyuncunun niyetini öğrenmek ve kabul etmesi halinde Beşiktaş ile resmi temasa geçmeyi düşünen Lecce'nin teklifinin yıllık 2,5 milyon Euro olduğu bildirilirken, Burak Yılmaz'ın bu teklifi değerlendirmeye almadan reddettiği ifade edildi.