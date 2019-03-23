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Küfürlü Tezahüratın Fenerbahçe Ağır Bedeli! 37 Bin Forma

PFDK'nın "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması', "saha olayları" ile "çirkin ve kötü tezahürat" yüzünden Fenerbahçe'ye yaklaşık 7 milyon TL ceza kesti. Bu rakamın karşılığı ise 37 bin formaya denk geliyor.

Fenerbahçe 3.5 yılda yaklaşık 7 milyon TL ceza ödedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması', 'saha olayları' ile 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle sarı lacivertlilere 6 milyon 965 bin TL para cezası kesti.

Hürriyet Gazetesi'nden Fatih Saboviç'in haberine göre; Bu da 36 bin 825 formanın satış cirosuna denk geliyor. Spor hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç'in başkanlığındaki Kariyer Hukuk Derneği'nin spor departmanının çalışmasına göre F.Bahçe, 2018-19'da 540 bin TL ceza aldı. Rekorsa geçen sezona: 4 milyon 617 bin TL! 3.5 yıllık cezaysa yaklaşık 7 milyon lira. Bu para 37 bin forma veya kale arkası kombine gelirine tekabül ediyor.

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