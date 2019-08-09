Peru'da taç kullanmak için saha kenarına giden küçük futbolcu drenaj çukuruna düştü

Peru'da taç kullanmak için saha kenarına giden küçük futbolcu drenaj çukuruna düştü

Peru'da 8 yaş altı oyuncuların çeyrek final maçında, taç kullanmak için saha kenarına giden bir oyuncu drenaj çukuruna düştü.

09.08.2019 12:45
Peru'da taç kullanmak için saha kenarına giden küçük futbolcu drenaj çukuruna düştü

Olay Peru'nun Arequipa bölgesinde bulunan Arequipa şehrinde meydana geldi. Entegrasyon Kupası Şampiyonası kapsamında 8 yaş altı futbolcuların çeyrek final maçında yürekler ağza geldi.

HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Taça çıkan topu almak için saha kenarına koşan minik futbolcu topu sahaya doğru yönlendirdiği sırada, kapağı gevşek kalmış bir drenaj çukuruna düştü. Saha kenarında ve tribünde maçı izleyen veliler de çığlık çığlığa yardıma koştu. Amatör kameralarca kaydedilen olay sonrası, minik oyuncunun bulunduğu yerden kurtarıldığı, oyuncunun hafif sıyrıklarla yaralandığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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