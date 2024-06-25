VanEck Ethereum ETF yolunda ilerlemeye devam ediyor

VanEck, Ethereum tabanlı bir borsa yatırım fonu kurma sürecinde önemli bir adım daha attı ve Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Form 8-A başvurusunda bulundu. Bu başvuru, onaylanması halinde ürünün borsada işlem görmesine olanak sağlayacak. Sektör uzmanları, bu gelişmenin Ethereum ve genel kripto para piyasası için önemli sonuçlar doğurabileceğini öne sürüyor.

Ethereum ETF İçin VanEck'ten SEC Hamlesi

Yatırım devi VanEck, Ethereum bazlı borsa yatırım fonu (ETF) oluşturma planlarında yeni bir aşamaya geçti. Şirket, gün içinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Form 8-A sundu. Bu adım, VanEck'in ürününü borsada listeleyebilmesi için gerekli kayıt sürecini başlatıyor.

Bu gelişme, VanEck ve diğer firmaların Ethereum temelli ürünler için daha önce sundukları S-1 ve S-3 formlarının devamı niteliğinde. Geçen ay SEC, sekiz farklı Ethereum ETF başvurusu için 19b-4 formunu onaylamıştı. Bu ürünlerin piyasada işlem görebilmesi için SEC'in kayıt beyanlarını yürürlüğe koyması gerekiyor.

Geçmişte spot Bitcoin ETF'leri için yarışan şirketler, SEC onayından yaklaşık bir hafta önce Form 8-A başvurularını yapmışlardı. Bu bağlamda, VanEck'in hamlesi sürecin doğal bir parçası olarak görülüyor.

Deneyimli ETF analisti Eric Balchunas, bu gelişmenin 2 Temmuz haftası için olumlu bir işaret olabileceğini belirtti. Balchunas, "Spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürülmesinden tam yedi gün önce benzer bir kayıt yapılmıştı. Her şey olası, ancak yakında daha fazla bilgi edineceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.