Strike Bitcoin ağını Birleşik Krallık'a genişletiyor

Bitcoin tabanlı ödeme platformu Strike, küresel genişleme stratejisi çerçevesinde Birleşik Krallık pazarına adım attı. Avrupa ve Afrika'daki başarılarının ardından şimdi de İngiliz kullanıcılar için Bitcoin ve sterlin işlemleri sunacak.

İngiltere Strike İle Dijital Dönüşüm Yaşıyor

Ödeme teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunan Strike, Birleşik Krallık'ta hizmet vermeye başladığını açıkladı. Şirketin resmi blog sayfasından yapılan açıklamaya göre, İngiliz kullanıcılar artık Bitcoin (BTC) ve sterlin arasında işlem yapabilecek.

Küresel genişleme stratejisini hızlandıran Strike, kısa süre önce Avrupa ve Afrika pazarlarına giriş yapmıştı. Şirket yetkilileri, dünya çapında 100'ü aşkın ülkede hizmet verdiklerini belirtti. Bu yeni hamle ile Strike, Bitcoin kullanımını yaygınlaştırma hedefine bir adım daha yaklaştığını vurguladı.

Birleşik Krallık'ın 67 milyonluk nüfusu ve güçlü ekonomik konumu, Strike için cazip bir pazar oluşturuyor. Ülke, dünyanın en büyük altıncı, Avrupa'nın ise ikinci büyük ekonomisi olarak şirketlerin de dikkatini çekiyor.

Strike, Avrupa'daki merkez üssünden sınır ötesi hizmetlerini sürdürürken, İngiltere'deki kripto düzenlemelerine uyum sağlamak için Engelbert firması ile iş birliği yapıyor. Finansal Davranış Otoritesi'nin belirlediği kurallara riayet etmek, şirketin öncelikleri arasında yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Zap Solutions tarafından geliştirilen Strike, Bitcoin'in Lightning Network teknolojisini kullanarak hızlı ve düşük maliyetli işlemler sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, popüler ödeme uygulamalarına benzer şekilde, uluslararası para transferleri gerçekleştirebiliyor.