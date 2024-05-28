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Polygon Labs cephesinden önemli görevlendirme

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Polygon Labs'ın kurucu ortağı Sandeep Nailwal, şirket içinde yeni ve ağırlıklı bir role adım attı. Hem İcra Kurulu Başkanı hem de Baş İşletme Sorumlusu olarak görev yapacak olan Nailwal, Polygon'un teknoloji ve iş stratejilerinde kritik bir rol oynayacak. Nailwal'in yeni sorumlulukları arasında, farklı Blockchain ağlarını ortak durum ve likidite sağlamak amacıyla birbirine bağlayan AggLayer'ın geliştirilmesi de bulunuyor.

Polygon Labs'ın dinamik dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. Polygon Labs'ın kurucu ortağı Sandeep Nailwal, şirket içinde yeni ve ağırlıklı bir role adım attı. Artık hem İcra Kurulu Başkanı hem de Baş İşletme Sorumlusu olarak görev yapacak olan Nailwal, Polygon'un teknoloji ve iş stratejilerinde kritik bir rol oynayacak.

Sandeep Nailwal'in Çifte Rolü Polygon'un Geleceğini Şekillendiriyor

Blockchain dünyasında çığır açan projeler gerçekleştiren Polygon Labs'ın kurucu ortaklarından Sandeep Nailwal, şirket bünyesindeki görev ve sorumluluklarını genişletiyor. Edinilen son bilgilere göre, Nailwal bundan böyle Polygon Labs'ın Baş İşletme Sorumlusu (CBO) pozisyonunu da üstlenecek. Özellikle şirketin geliştirdiği sıfır bilgi teknolojisi çözümleri ve Zincir Geliştirme Kiti (CDK) üzerinde yoğunlaşacak olan Nailwal, İcra Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürecek.

Nailwal'in yeni sorumlulukları arasında, farklı Blockchain ağlarını ortak durum ve likidite sağlamak amacıyla birbirine bağlayan merkezi olmayan ağ olan AggLayer'ın geliştirilmesi de yer alıyor. Nailwal, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Polygon Labs, geliştiricilere ve işletmelere hızlı ve güvenli ölçekleme imkânı sunarken, erişilebilir likidite sağlama konusunda devrim niteliğinde adımlar atacak." ifadelerini kullandı.

Polygon Labs, Ethereum ekosistemine alternatif olarak sunduğu düşük maliyetli ve yüksek performanslı blok zinciri çözümleriyle öne çıkıyor. Ana Ethereum ağından yan zincirlere ve farklı Katman 2 zkEVM ağlarına işlemleri yönlendirerek, kullanıcılarına daha uygun maliyetli işlem seçenekleri sunuyor.

Nailwal, 2017 yılında Jaynti Kanani ve Anurag Arjun ile birlikte Polygon'u (o dönemki adıyla Matic Network'ü) kurdu. Temmuz 2023'te Polygon Labs'in İcra Kurulu Başkanlığına getirilen Nailwal, şirketin stratejik yönünü belirlemeye devam ediyor. Bu süreçte, Polygon Labs'in CEO'su olarak görev yapan baş hukuk sorumlusu Marc Boiron ile yakın iş birliği içinde çalışacak.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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