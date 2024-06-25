Donald Trump Bitcoin etkinliğine katılmaya hazırlanıyor

Donald Trump'ın, Temmuz ayında düzenlenecek Bitcoin 2024 konferansında yer alması gündemde. Nashville'deki bu büyük etkinlik, siyasi ve teknoloji dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirecek. Trump'ın katılıp katılmayacağı ve konuşma yapacağı konusu, kripto para camiasında büyük bir merak konusu.

Trump ve Kripto Dünyası Nashville'de Buluşmaya Hazırlanıyor

Amerikan siyasetinin renkli siması Donald Trump, kripto para dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Bitcoin 2024 konferansına katılmayı değerlendiriyor. Temmuz ayında gerçekleşecek olan bu dev organizasyonda, eski başkanın boy göstermesi ihtimali, kripto camiasında heyecan yarattı.

Konferans organizatörleri, Trump'ı konuşmacı olarak davet etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Eski Amerika Birleşik Devletleri başkanın katılımı henüz kesinlik kazanmış değil. Trump cephesinden gelen açıklamalar, kripto para birimlerinin mevcut durumuna dikkat çekiyor.

Trump'ın baş danışmanı Brian Hughes, yaptığı açıklamada, "Kripto paralar şu anda büyük bir baskı altında. Özellikle Joe Biden ve Demokrat Parti'nin bu konudaki tutumu, sektörü zorluyor." dedi. Hughes, mevcut yönetimin kripto düzenlemelerini sıkılaştırarak yeniliği engellediğini öne sürerken, Trump'ın bu yeni teknolojilerde Amerikan liderliğini teşvik etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Trump'ın kripto para birimlerine olan ilgisi, son dönemde giderek artıyor. Kasım ayındaki seçimlere doğru bu desteğini daha da belirginleştiren eski başkan, geçtiğimiz günlerde Mar-a-Lago'da düzenlediği bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Trump, enerji şebekesinin istikrarına katkıda bulunan kripto madencilerine destek sözü verirken, kripto para ile yapılan siyasi bağışları da kabul edeceğini duyurdu.