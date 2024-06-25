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Alman polisinden dikkat çeken Bitcoin hamlesi

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Almanya'nın güvenlik kurumu Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA), kripto para dünyasında ses getiren bir adım attı. Kraken ve Coinbase gibi tanınmış kripto borsalarına toplam değeri 24 milyon doları bulan Bitcoin transferi gerçekleştirdi. Bu transfer, kurumun son dönemde yaptığı büyük çaplı işlemlerin devamı niteliğinde.

Alman Federal Kriminal Polis Teşkilatı'nın (BKA) gerçekleştirdiği dev Bitcoin transferi, kripto para piyasalarında dikkatleri üzerine çekti. Kraken ve Coinbase borsalarına taşınan 24 milyon dolarlık Bitcoin, önceki büyük transferlerin ardından geldi.

Alman Devlet Kurumundan 24 Milyon Dolarlık Bitcoin Transferi

Almanya'nın önde gelen güvenlik kurumlarından Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA), kripto para dünyasında ses getiren bir adım attı. Verilere göre BKA, Kraken ve Coinbase gibi tanınmış kripto borsalarına toplam değeri 24 milyon doları bulan Bitcoin transferi gerçekleştirdi.

Kripto varlık izleme platformu Arkham'ın paylaştığı verilere göre bu son hamle, BKA'nın son dönemde yaptığı büyük çaplı işlemlerin devamı niteliğinde. Geçtiğimiz haftalarda kurum, toplamda 195 milyon dolarlık Bitcoin transferi gerçekleştirmişti. Yapılan incelemelerde henüz herhangi bir borsaya aktarılmamış 30 milyon dolar değerinde Bitcoin'in de yeni bir cüzdanda tutulduğu tespit edildi.

Arkham'ın CEO'su Miguel More, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu boyuttaki transferlerin genellikle varlıkların yakın zamanda satılacağına işaret ettiğini belirtti. Uzmanlar, Bitcoin'in günlük işlem hacminin 40 milyar doları aştığını hatırlatarak, BKA'nın yaptığı bu son transferin piyasayı ciddi şekilde etkilemesinin pek olası olmadığını vurguluyor. Özellikle Binance gibi dev borsalarda çok daha yüksek miktarlarda likiditenin bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Bu transferlerin kaynağı, BKA'nın bu yılın başlarında elde ettiği büyük bir kripto varlığa dayanıyor. 2013 yılında faaliyet gösteren ve geniş çaplı film korsanlığı yapan Movie2k.to adlı siteden ele geçirilen yaklaşık 50.000 BTC, o dönemin değeriyle 2 milyar doları aşkın bir miktara tekabül ediyordu. BKA, bu varlıkları "gönüllü bir transfer" sonucu elde ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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