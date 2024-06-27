ABD hükümetinden dikkat çeken Bitcoin transferi

ABD hükümeti, büyük bir kripto para transferi gerçekleştirerek 3.940 Bitcoin'i Coinbase'e taşıdı ve bu adım, kripto para piyasalarında önemli bir dalgalanma yaratmaya başladı. 241 milyon dolarlık bu devasa transfer hem yatırımcılar hem de piyasa analistleri tarafından dikkatle takip ediliyor.

ABD'nin Coinbase Hamlesi Mercek Altında

Lookonchain tarafından yapılan bir analize göre Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile ilişkilendirilen cüzdanlar, toplam değeri 241 milyon doları bulan 3.940 Bitcoin'i Coinbase borsasına aktardı. Bu gelişme, Alman hükümetinin 750 Bitcoin transferi hakkında aynı dedektif tarafından bulgular sunulmasının ardından geldi.

Kripto para birimlerinin hükümetler tarafından ele geçirilmesi ve sonrasında satılması ya da açık artırma yoluyla elden çıkarılması sıkça yaşanılan bir durum. Bu bağlamda, 2014 yılında Tim Draper adlı bir milyarder yatırımcı, ABD'nin Silk Road operasyonu sırasında ele geçirilen 30.000 Bitcoin'i satın almıştı.

Arkham Research tarafından yapılan bir inceleme, bu 3.940 Bitcoin'in Hindistan vatandaşı Banmeet Singh'ten alındığını ortaya koydu. Singh, 2024 yılında çeşitli suçlamaları kabul ederek yaklaşık 150 milyon dolar değerinde kripto para biriminden feragat etti.

Bitcoin Treasuries verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri hükümeti şu an itibariyle 13 milyar dolar değerinde ve 213,546 Bitcoin'e sahip. Bu durum, ABD'yi dünya üzerindeki en büyük Bitcoin sahiplerinden biri yapıyor. Alman hükümeti ise 46.359 Bitcoin ile dünya sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor.