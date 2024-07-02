Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan endişelendiren sözler: Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit

"Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit, bu bir beka sorunu"
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi
Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Çıplak cani, eşini ve kızını sokak ortasında böyle bıçakladı

Ethereum: Neden Değerlidir? Nasıl Satın Alınır ve Saklanır?

Ethereum: Neden Değerlidir? Nasıl Satın Alınır ve Saklanır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum'un arzı, Bitcoin gibi diğer bazı kripto para birimlerinden farklıdır. Ethereum'un maksimum arzı teknik olarak sınırsızdır ancak Ether (ETH) üretim hızı zamanla azalmaktadır. Ethereum, 2022 Eylül ayında madenciliği sonlandırdı ve Proof-of-Stake (PoS) mekanizmasına geçti. Ayrıca, 2021 Ağustos ayında gerçekleşen EIP-1559 güncellemesi ile birlikte, her işlemde ödenen baz ücret yakılmaktadır.

Ethereum Arzı

Ethereum'un arzı, Bitcoin gibi diğer bazı kripto para birimlerinden farklıdır. Bitcoin'in 21 milyon ile sınırlı bir maksimum arzı varken Ethereum'un maksimum arzı teknik olarak sınırsızdır. Ancak Ether (ETH) üretim hızı zamanla azalmaktadır ve bazı mekanizmalar arzı sınırlandırmaya yardımcı olmaktadır.

Ethereum'un arz dinamikleri şunlardır:

• Blok Ödülleri: Ethereum, 2022 Eylül ayında "The Merge" güncellemesi ile Proof-of-Stake (PoS) konsensüs mekanizmasına geçti. Bu geçişle birlikte madencilik sona erdi. Doğrulayıcılar ağı güvence altına almak ve yeni bloklar oluşturmak için Ether'leri stake etmeye başladı. Böylelikle doğrulayıcılar, stake ettikleri ETH miktarına ve ağın genel durumuna bağlı olarak ödüller almaya başladı.

• EIP-1559 ile gelen ETH yakma özelliği: 2021 Ağustos ayında gerçekleşen EIP-1559 güncellemesi ile birlikte, her işlemde ödenen baz ücret (base fee) yakılmaktadır. Bu, ETH arzını azaltan ve potansiyel olarak deflasyonist bir etki yaratan bir mekanizmadır. Bazı dönemlerde, yakılan ETH miktarı yeni üretilen ETH miktarını geçebilir. Bu da ETH'nin dolaşımdaki arzının azalmasına neden olabilir.

• Dolaşımdaki Arz: Ethereum'un dolaşımdaki arzı, sürekli olarak değişmektedir. Yeni ETH'lerin üretimi, yakma mekanizması ve doğrulayıcı ödülleri nedeniyle, dolaşımdaki arz sürekli olarak artıp azalabilir.

Ethereum'un arzı, karmaşık bir yapıya sahiptir ve sürekli olarak değişmektedir. The Merge güncellemesiyle birlikte madencilik sona ermiş ve PoS mekanizmasına geçilmiştir. EIP-1559 güncellemesi ise ETH yakma mekanizmasını getirerek arzı sınırlandırmaya yardımcı olmaktadır. Bu değişiklikler, Ethereum'un gelecekteki arz dinamiklerini etkilemeye devam edecektir.

Ethereum (ETH) Neden Değerlidir?

Ethereum'un değeri, çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır:

• Geniş Kullanım Alanı: Ethereum, merkezi olmayan uygulamalar (dApp'ler), akıllı sözleşmeler, DeFi projeleri ve NFT'ler gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu geniş kullanım alanı, Ether'e olan talebi artırır.

• Teknolojik Yenilikler: Ethereum, sürekli olarak gelişen ve yenilenen bir platformdur. Ethereum 2.0 ve diğer teknolojik güncellemeler, ağın verimliliğini ve güvenliğini artırarak değerin korunmasını sağlar.

• Merkezi Olmayan Finans (DeFi): DeFi ekosisteminin büyümesi, Ethereum'un değerine önemli katkıda bulunur. DeFi projeleri, likidite ve kullanıcı sayısını artırarak Ether'e olan talebi yükseltir.

• NFT Pazar Yeri: Dijital sanat eserleri ve koleksiyon ürünleri için kullanılan NFT'ler, genellikle Ethereum ağında oluşturulur ve işlem görür. Bu da Ethereum'un değerini artıran bir başka faktördür.

Ethereum Nereden Alınır?

Ethereum (ETH), çeşitli platformlar üzerinden satın alınabilir:

• Kripto Para Borsaları: Büyük kripto para borsaları, kullanıcıların ETH alıp satmasına olanak tanır.

• Merkezi Olmayan Borsalar (DEX): Merkezi olmayan borsalar, kullanıcıların doğrudan cüzdanlarından ETH ticareti yapmalarını sağlar.

• Brokerler ve Finansal Uygulamaları: Broker veya finansal uygulamaları, kullanıcıların ETH'yi kolayca satın almasını ve yatırım yapmasını sağlar.

Ethereum Cüzdan

Ethereum cüzdanları, kullanıcıların Ether ve diğer ERC-20 tokenlarını saklamalarını, göndermelerini ve almalarını sağlar. Cüzdanlar, çeşitli türlerde olabilir:

• Donanım Cüzdanları: Ledger Nano S ve Trezor gibi donanım cüzdanları, kullanıcıların kripto varlıklarını çevrim dışı olarak saklamalarına olanak tanır. Bu cüzdanlar, yüksek güvenlik sağlar.

• Yazılım Cüzdanları: MetaMask, Trust Wallet gibi yazılım cüzdanları, mobil veya masaüstü cihazlarda kullanılabilir. Kullanımı oldukça kolaydır ve geniş bir kullanıcı yelpazesine sahiptir.

• Kâğıt Cüzdanlar: Kâğıt cüzdanlar, özel anahtarların ve adreslerin yazılı olduğu kağıt belgeler olarak saklanır. Ancak bu güvenlik, tamamen doğru ve dikkatli bir saklama yöntemine bağlıdır.

Ethereum Nasıl Saklanır?

Ethereum'u güvenli bir şekilde saklamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır:

• Özel Anahtar Güvenliği: Özel anahtarlar, cüzdan erişimi için kritik öneme sahiptir. Özel anahtarların güvenli bir şekilde saklanması, yetkisiz erişimleri önler.

• Çevrim Dışı Saklama: Donanım cüzdanları ve kâğıt cüzdanlar, çevrim dışı saklama sağlayarak dijital saldırılara karşı koruma sunar.

• Yedekleme: Cüzdan bilgilerini yedeklemek, kayıplara karşı koruma sağlar. Özel anahtarlar ve seed phrase (tohum cümlesi) gibi bilgiler, güvenli bir yerde yedeklenmelidir.

• Güncellemeler: Yazılım cüzdanları kullanılıyorsa, cüzdan uygulamalarının güncel tutulması, güvenlik açıklarını en aza indirir.

• Güvenilir Platformlar: Ethereum cüzdanları seçerken, güvenilir ve tanınmış platformları tercih etmek önemlidir. Güvenilir olmayan cüzdanlar, varlıkların çalınma riskini artırabilir.

Ethereum hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal yatırımcılar için geniş kullanım alanları sunan değerli bir dijital varlıktır. Güvenli ve etkin bir şekilde yönetilmesi, kullanıcıların varlıklarını korumaları ve Ethereum ekosisteminden en iyi şekilde yararlanmaları açısından kritik öneme sahiptir.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Haberler.com / Kripto Rehberi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

title