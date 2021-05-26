Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan "Hukuki Sorular" programının bu haftaki konusu kripto paralar oldu. "Kripto para miras olarak kalır mı?", "Kripto paralar haczedilebilir mi?" gibi soruların yanıtlandığı programda yatırımcılar için birbirinden önemli bilgiler paylaşıldı.
Haberler.com'un YouTube kanalında her hafta yeni bir konuk ağırlamaya devam ediyoruz. Av. Ali Cenk Ahi'nin sunduğu "Hukuk Sorular" programının bu haftaki konuğu Araştırma Uzm. Agah Selim Sesli oldu.
Programda inişleriyle çıkışlarıyla gündemden düşmeyen kripto paralar değerlendirildi.
- Kripto para güvenilir mi?
- Ripple'da neler oluyor?
- Kripto parayayatırım nasıl yapılabilir?
- Kripto para miras olarak kalır mı?
- Kripto paralar haczedilebilirmi?
- "Lisans olmadan yatırım tavsiyesi vermek suçtur"
- NFT nedir?
- NFT eserler kopyalanabilir mi?
- NFT'nin geleceği
- Türkiye'de sanatçılar NFT kullanıyor mu?
- Sanatçılar eserlerini nasıl NFT'ye çevirebilir?
Sorularının yanıtlandığı programda önemli bilgiler paylaşıldı.
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