Kripto paralar haczedilir mi, miras olarak kalır mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan "Hukuki Sorular" programının bu haftaki konusu kripto paralar oldu. "Kripto para miras olarak kalır mı?", "Kripto paralar haczedilebilir mi?" gibi soruların yanıtlandığı programda yatırımcılar için birbirinden önemli bilgiler paylaşıldı.