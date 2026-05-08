Yatırımcılar İran çatışmasından sonra altından Bitcoin'e yöneliyor

Bitcoin ETF'lerine mayıs ayında üst üste üçüncü aydır giriş devam ederken altın ETF'leri İran çatışmasının ardından yaşadıkları çıkışları hâlâ telafi edemedi. JPMorgan analistleri bu ayrışmayı değer kaybından korunma ticaretinin altından Bitcoin'e döndüğünün işareti olarak değerlendirdi.

JPMorgan genel müdürü Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analist ekibi raporunda perakende yatırımcıların İran çatışmasının başlangıcından bu yana altın yerine Bitcoin'i tercih ettiğini belirtti. Değer kaybından korunma ticareti yatırımcıların jeopolitik gerilim veya enflasyon dönemlerinde zayıflayan itibari para birimlerine karşı altın ya da Bitcoin gibi varlıklara yönelmesini ifade ediyor.

Analistler mart ayında da Bitcoin ve altın ETF'leri arasındaki akış farkının belirginleştiğine dikkat çekmişti. Altın ETF'leri İran çatışmasının patlak verdiği marttan bu yana yaşadıkları çıkışları toparlamakta zorlanırken Bitcoin ETF'leri üçüncü aydır net giriş kaydediyor.

TALEP YALNIZCA PERAKENDE İLE SINIRLI DEĞİL

JPMorgan'ın CME Bitcoin vadeli işlemleri ve denizaşırı süresiz vadeli işlem verilerine dayanan pozisyonlanma göstergeleri yeni zirvelere ulaştı. Bu durum kurumsal yatırımcıların da Bitcoin maruziyetini artırdığına işaret ediyor.

Emtia ticaret danışmanları gibi momentum traderların kullandığı sinyal göstergeleri de İran çatışmasının başlangıcından bu yana Bitcoin lehine toparlandı. Analistler yatırımcıların Bitcoin'e dolaylı yoldan Michael Saylor'ın Strategy şirketi üzerinden de yöneldiğini vurguladı. Strategy'nin hissedar yapısı perakende ve kurumsal yatırımcılar arasında neredeyse eşit bölünüyor.

Strategy küresel ölçekte en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olmaya devam ediyor ve bu yıl alım hızını artırdı. Analistlere göre mevcut tempo sürdürülürse şirketin yıllık Bitcoin alımı yaklaşık 30 milyar dolara ulaşabilir.

Serkan KÖSE
