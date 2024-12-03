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XRP Ledger kullanıcılarına müjde

XRP Ledger kullanıcılarına müjde
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XRP Ledger tarafından alınan önemli güncelleme kararıyla temel rezerv gereksinimlerini 10 XRP'den 1 XRP'ye düşürerek önemli bir adım attı. Bu değişiklik, mevcut XRP fiyatlarıyla cüzdan açma maliyetini 25,60 dolardan 2,56 dolara indirdi. Radikal güncelleme yeni kullanıcıların ekosisteme katılımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

XRP Ledger ekosistemindeki en önemli güncellemelerden biri olan son değişiklik devreye alındı. Sahip rezervi de 2 XRP'den 0,2 XRP'ye düşürülerek nesne başına düşen maliyet minimize edildi. Bu hamle, NFT'lerden güven hatlarına kadar tüm dijital varlıkların yönetimini daha ekonomik hale getiriyor.

XRP Cüzdan Maliyeti Yüzde 90 Düştü

Güncelleme öncesinde XRPL Labs geliştirme ekibi, düşük rezerv gereksiniminin potansiyel etkilerini değerlendirdi. Ekip, artan işlem hacminin altyapı için yönetilebilir bir zorluk olacağını belirtti. Bu durum, ağın büyüme potansiyelini gösteriyor.

Değişikliğin hayata geçirilmesi için hem validatör sıfırlaması hem de tüm validatörlerden onayı istendi. 16 Ekim'de başlayan süreç, 2 Aralık'ta tamamlandı. XRP Ledger kayıtlarına göre rezerv yapısı NFT'ler, güven hatları, imzalayan listeleri ve oracle'lar gibi çeşitli nesneleri kapsıyor.

Bu değişiklik, XRP'nin değerinin hızlı yükseldiği bir döneme denk geldi. ABD başkanlık seçimi öncesi 0,50 dolar altında olan XRP, sonrasında Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 2,65 dolara ulaştı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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