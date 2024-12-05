XRP fiyatı neden düşüyor? Ripple (XRP) coin geleceği ve tahminler

2024'ün en dikkat çekici kripto para rallilerinden birini yaşayan XRP, günlük grafikte ciddi bir düşüşe geçti. Şu an 2.37 dolar seviyesinden işlem gören XRP, son 24 saatte yüzde yedi buçukluk bir düşüş yaşadı. Daha da dikkat çekici olan, 3 Aralık'ta 2.82 dolar seviyesindeki tokenin iki gün içinde yüzde on altı oranında değer kaybetmesiydi.

XRP fiyatı neden düşüyor?

Bu ani düşüş şaşırtıcı değil çünkü XRP'nin RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesi 70'in üzerine çıkarak aşırı alım sinyali verdi ve bu durum fiyatı ani şoklara karşı savunmasız hale getirdi. Peki XRP fiyatı neden düşüyor?

İşte XRP fiyatındaki bu düşüşe neden olan iki büyük gelişme...

1. Güney Kore Krizi

3 Aralık'taki ilk düşüş, Güney Kore Devlet Başkanı'nın beklenmedik bir şekilde sıkıyönetim ilan etmesi ve parlamentoyu feshetme girişiminden kaynaklandı. Bu siyasi kriz kısa süreli olsa da XRP üzerinde kısa vadeli bir baskı yarattı.

2. Ripple'ın Stablecoin Lansmanı Hakkında Spekülasyonlar

Daha büyük etki ise Ripple'ın dolar destekli sabit coin'i RLUSD'nin yakında piyasaya sürüleceği dedikoduları oldu. Tron'un kurucusu Justin Sun gibi tanınmış isimlerin bu dedikoduları körüklemesi, XRP'nin yükselişini duraklattı. Ripple'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı "RLUSD henüz onay almadı" açıklaması ise piyasada hayal kırıklığına yol açtı ve toparlanmayı sekteye uğrattı.

Öte yandan XRP'nin bu düşüşü, sadece yukarıdaki olaylarla sınırlı değil. Teknik analiz verileri, RSI'nin aşırı alımda olması sebebiyle büyük bir düzeltme olabileceğine işaret ediyordu. Ayrıca, bazı analistler XRP'nin fiyat artışını doğal bulmadı ve bir "pump and dump" (suni şişirme ve çökertme) operasyonu olabileceği yönünde iddialar ortaya attı.

XRP gelecek beklentileri

Her şeye rağmen, XRP hâlâ son bir haftada yüzde altmış iki, son 30 günde ise yüzde üç yüz yetmiş altı oranında değer kazandı. Önümüzdeki günlerde fiyat üzerinde etkili olabilecek bazı olumlu faktörler de var:

SEC Başkanı Değişikliği: Gary Gensler'in istifası ve yerine kripto dostu bir ismin atanması, XRP fiyatını olumlu etkileyebilir.

Bitcoin'in Durumu: Bitcoin 100.000 dolar seviyesini aşınca altcoinlerden Bitcoin'e yönelen fonların bir kısmı, Bitcoin'in fiyatı duraksarsa ya da düşerse yeniden XRP'ye kayabilir.

Bu faktörler, XRP'nin gelecekte toparlanma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Ancak fiyat hareketlerinin piyasadaki diğer gelişmelere bağlı olarak şekilleneceği unutulmamalı.

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