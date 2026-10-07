Haberler

XRP aylık işlem hacmi yeniden yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
XRP aylık işlem hacmi yeniden yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

XRP'nin vadeli işlem piyasasında eylül ayında hareketlilik arttı. Üç büyük borsadaki toplam hacim 56 milyar doları aşarken Binance ilk sırada yer aldı. Ağustosa göre görülen toparlanma, işlem hacmini önceki rekor seviyelerine taşımadı.

CryptoQuant'ta yayımlanan analize göre Binance'teki XRP vadeli işlem hacmi eylülde yaklaşık 32,36 milyar dolara ulaştı. Bybit'te 12,5 milyar dolar, OKX'te ise 11,32 milyar dolarlık işlem gerçekleşti. Üç platformun toplamı yaklaşık 56,18 milyar dolar oldu.

Binance, bu üç borsanın toplam hacminin yaklaşık yüzde 57,6'sını oluşturdu. Diğer platformlarda yapılan işlemler de eklendiğinde XRP'nin toplam vadeli işlem hacmi daha yüksek bir tutara ulaşıyor.

XRP'DE EYLÜL TOPARLANMASI ÖNE ÇIKTI

Aylık artış, önceki zirvelerden geri çekilen vadeli işlem piyasasında yeniden hareketlenme yaşandığını gösteriyor. CryptoQuant'ta Arab Chain adıyla analiz yayımlayan yazar, eylül hacminin son altı ayın yüksek seviyeleri arasında kaldığını belirtti.

Analiste göre artan hacim, yatırımcıların daha aktif pozisyon aldığına ve likiditenin güçlenebileceğine işaret edebilir. Bununla birlikte vadeli işlemler hem yükseliş hem düşüş beklentisiyle yapılabiliyor. Mevcut yatırımlardaki kayıp riskini azaltmak amacıyla da bu sözleşmeler kullanılabiliyor.

56 MİLYAR DOLAR YENİ PARA GİRİŞİ DEĞİL

İşlem hacmi, belirli bir dönemde alınıp satılan sözleşmelerin toplam değerini ifade ediyor. Aynı sermaye birden fazla işlemde kullanılabildiği için 56,18 milyar dolarlık hacim, yatırımcıların piyasaya bu tutarda yeni para yatırdığı anlamına gelmiyor.

Hacim artışı tek başına yükseliş yönlü işlemlerin ağırlık kazandığını da göstermiyor. Henüz kapanmamış sözleşmeleri ölçen açık pozisyon verisiyle birlikte değerlendirilmesi, piyasadaki hareketliliğin niteliğini anlamaya yardımcı oluyor. Eylül rakamlarının ortaya koyduğu somut değişim, XRP vadeli işlemlerinde ağustosa göre daha fazla alım satım yapılması oldu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci yıllar sonra ekrana döndü! Şimdi okul müdürü

Kavak Yelleri'nin Deniz'i yıllar sonra ekrana döndü! İşte yeni rolü
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu

Suçu değil, sabıka fotoğrafı gündem oldu
Çıplak halde markete girip 'Bomba' diye bağırdı! Genç mühendis otomobilin altında yakalandı

Çıplak halde markete daldı, tek kelime edip müşterilere saldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı

Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı

Ne yapıyorsun Emirhan?
Kendisine selam veren Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki

Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan
Düğün günü unutulmaz hata! Damat gelin diye yanlış eve gitti

Damat gelin almaya yanlış eve gitti! Düğün günü olanlar oldu
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu göreve başladı

Gökyüzünde bir ilk! Sabiha Gökçen'i örnek aldı, tarihe geçti