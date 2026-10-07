XRP aylık işlem hacmi yeniden yükseldi

CryptoQuant'ta yayımlanan analize göre Binance'teki XRP vadeli işlem hacmi eylülde yaklaşık 32,36 milyar dolara ulaştı. Bybit'te 12,5 milyar dolar, OKX'te ise 11,32 milyar dolarlık işlem gerçekleşti. Üç platformun toplamı yaklaşık 56,18 milyar dolar oldu.

Binance, bu üç borsanın toplam hacminin yaklaşık yüzde 57,6'sını oluşturdu. Diğer platformlarda yapılan işlemler de eklendiğinde XRP'nin toplam vadeli işlem hacmi daha yüksek bir tutara ulaşıyor.

XRP'DE EYLÜL TOPARLANMASI ÖNE ÇIKTI

Aylık artış, önceki zirvelerden geri çekilen vadeli işlem piyasasında yeniden hareketlenme yaşandığını gösteriyor. CryptoQuant'ta Arab Chain adıyla analiz yayımlayan yazar, eylül hacminin son altı ayın yüksek seviyeleri arasında kaldığını belirtti.

Analiste göre artan hacim, yatırımcıların daha aktif pozisyon aldığına ve likiditenin güçlenebileceğine işaret edebilir. Bununla birlikte vadeli işlemler hem yükseliş hem düşüş beklentisiyle yapılabiliyor. Mevcut yatırımlardaki kayıp riskini azaltmak amacıyla da bu sözleşmeler kullanılabiliyor.

56 MİLYAR DOLAR YENİ PARA GİRİŞİ DEĞİL

İşlem hacmi, belirli bir dönemde alınıp satılan sözleşmelerin toplam değerini ifade ediyor. Aynı sermaye birden fazla işlemde kullanılabildiği için 56,18 milyar dolarlık hacim, yatırımcıların piyasaya bu tutarda yeni para yatırdığı anlamına gelmiyor.

Hacim artışı tek başına yükseliş yönlü işlemlerin ağırlık kazandığını da göstermiyor. Henüz kapanmamış sözleşmeleri ölçen açık pozisyon verisiyle birlikte değerlendirilmesi, piyasadaki hareketliliğin niteliğini anlamaya yardımcı oluyor. Eylül rakamlarının ortaya koyduğu somut değişim, XRP vadeli işlemlerinde ağustosa göre daha fazla alım satım yapılması oldu.