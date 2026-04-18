Wrapped XRP Solana'da kullanıma girdi

XRP sahipleri artık tokenlarını satmak zorunda kalmadan Solana'nın merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemine erişebiliyor. Wrapped XRP (wXRP), Hex Trust ve LayerZero altyapısıyla Solana Blockchain ağı üzerinde devreye girdi.

Solana, "wXRP, Hex Trust ve LayerZero aracılığıyla Blockchain'e geçti." açıklamasını resmi hesabından paylaştı. wXRP, birebir XRP teminatıyla desteklenen bir temsil tokeni olarak XRP'nin farklı ağlardaki kullanım alanını genişletiyor. Hex Trust, her wXRP biriminin düzenlenmiş saklama hesaplarında tutulan gerçek bir XRP'ye karşılık geldiğini ve yalnızca dayanak varlık yatırıldığında ya da çekildiğinde basıldığını veya yakıldığını belirtiyor.

XRP SAHİPLERİNE SOLANA EKOSİSTEMİ AÇILDI

wXRP, Titan Exchange, Jupiter Exchange, Meteora ve Phantom gibi Solana uygulamalarında kullanıcılara açıldı. Token sahipleri bu platformlar aracılığıyla işlem, likidite ve getiri fırsatlarına erişim kazanıyor.

Hex Trust, aralık ayında wXRP'yi ihraç etmeyi ve DeFi ile zincirler arası uygulamalardaki kullanımı genişletmeyi planladığını duyurmuştu. Söz konusu duyuruda wXRP'nin Solana'nın yanı sıra Optimism, Ethereum ve HyperEVM'de de kullanıma gireceği belirtilmişti.

RippleX Kıdemli Başkan Yardımcısı Markus Infanger, aralık ayındaki açıklamada "XRP'yi geniş kripto para ekosistemine ve kurumlara taşıma talebi artıyor." dedi. Hex Trust'ın bu adımı atmasının memnuniyet verici olduğunu da ekledi. Infanger, adımın RLUSD çalışmalarıyla örtüştüğünü ve insanlara DeFi'ye düzenlenmiş bir erişim kanalı sağladığını da vurguladı.

Serkan KÖSE
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu

Tam 254 adet! Siyaset gündemine bomba gibi düşen kaset iddiası

Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt

İran, Trump'a anında yanıt verdi! Asla geri adım atmıyorlar
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor

Talimatı verdi: Fenerbahçe'nin yıldızını satın aldırıyor
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt

İran, Trump'a anında yanıt verdi! Asla geri adım atmıyorlar
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Sokak kedisi, dükkanda asılı haldeki döneri yedi

Yer İstanbul! Dönercide skandal görüntüler