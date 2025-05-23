Worldcoin (WLD) Fiyatı Neden Yükseldi?

Dünyaca ünlü risk sermayesi şirketleri Andreessen Horowitz (a16z) ve Bain Capital Crypto, Worldcoin'in arkasındaki World Network'e toplamda 135 milyon dolar fon sağladı. Bu yatırım, projeye ciddi bir güven mesajı verirken, WLD fiyatı 1,24 dolardan 1,63 dolara kadar yükseldi.

Fonun amacı, projenin özellikle ABD'deki büyümesini hızlandırmak. World Network, yıl sonuna kadar 180 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda ülke genelinde 7.500 adet iris tarayıcı cihazın (Orb) dağıtılması planlanıyor.

Projenin sunduğu hizmetler de dikkat çekici. Kullanıcılar, kimlik doğrulama karşılığında WLD token kazanabiliyor. Ayrıca yakın zamanda token teminatlı kredi, tahmin piyasaları ve bir Visa kart ile gerçek dünya harcamaları gibi özellikler de devreye alınacak.

Ancak projenin önünde hâlâ bazı engeller var. Almanya ve Brezilya gibi ülkelerde gizlilik ihlali gerekçesiyle soruşturmalar sürüyor. Yine de ekip, taranan verilerin anonimleştirildiğini ve işlem sonrasında silindiğini savunuyor.