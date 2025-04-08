World Liberty Financial dağıtıyor: USD1 Airdrop nasıl alınır?

Airdrop Nedir, USD1 Ne Sağlıyor?

WLFI'nin Mart sonunda Ethereum ağı üzerinde piyasaya sürdüğü USD1, Amerikan dolarına bire bir sabitlenmiş, devlet tahvilleri gibi varlıklarla desteklenen bir stablecoin. Bu airdrop'un amacı ise üç başlıkta özetleniyor:

WLFI altyapısını gerçek ortamda test etmek, Erken yatırımcılara teşekkür etmek, USD1'i piyasaya tanıtmak.

Kimler Airdrop Alabilecek?

Dağıtım, yalnızca WLFI token sahiplerini kapsıyor. Ancak miktar cüzdan başına sabit değil; dağıtılacak toplam bütçeye ve uygun cüzdan sayısına göre oranlanacak. WLFI, süreci istediği an durdurma ya da koşulları değiştirme hakkını da saklı tutuyor.

Airdrop Ne Zaman?

Tarih henüz kesinleşmedi. Şu anda topluluk geri bildirimleri toplanıyor. Ardından yönetişim oylaması yapılacak. Oylama seçenekleri "Evet", "Hayır" ve "Çekimser" şeklinde olacak. Oylama sonucuna göre airdrop duyurusu netleşecek.

Topluluktan Destek Var

Topluluk, airdrop fikrine oldukça sıcak bakıyor. Bir kullanıcı şu yorumu yaptı:

"Hem altyapının test edilmesi hem de yatırımcıların sürece katılması açısından olumlu bir adım. Hazırsak başlayalım!"

Trump Ailesine Yönelik Eleştiriler Artıyor

Airdrop gündeme gelirken, WLFI'nin siyasi bağlantıları da yeniden tartışılıyor. Senatör Elizabeth Warren ve Temsilci Maxine Waters, Trump ailesinin projedeki mali çıkarlarını sorgulayan bir mektubu SEC'e gönderdi. Bu çıkar çatışmasının düzenleyici süreci etkileyebileceğinden endişe ediliyor.

USD1 almak için yapılması gerekenler özetle: