Winklevoss ikizleri 130 milyon dolarlık Bitcoin'i Gemini'ye taşıdı

Blokchain analiz platformu Arkham'ın verilerine göre Cameron ve Tyler Winklevoss, geçen hafta Gemini'nin sıcak cüzdanlarına yaklaşık 130 milyon dolar değerinde Bitcoin transfer etti. Aynı verilere göre ikilinin elinde transfer sonrası da yaklaşık 764 milyon dolar değerinde Bitcoin bulunuyor. Tahmini toplam kârın ise 1,8 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

Söz konusu hareket, Bitcoin'in yeniden 70.000 dolar seviyesinin üzerine çıktığı bir dönemde kayda geçti. Piyasalarda, borsalara yapılan yüksek tutarlı kripto varlık transferleri çoğu zaman potansiyel satış sinyali olarak izleniyor. Bununla birlikte, sıcak cüzdanlara yapılan aktarımın tek başına spot satışın tamamlandığını göstermediği de not ediliyor.

Winklevoss ikizlerinin ilk büyük Bitcoin alımını Nisan 2013'te, Bitcoin başına yaklaşık 120 dolar seviyesinden yaptığı aktarılıyor. İkili, toplam 65 milyon dolarlık uzlaşma gelirinin 11 milyon dolarlık bölümünü Bitcoin'e yönlendirdi. Zaman içinde değer kazanan bu yatırım, sonraki yıllarda milyarlarca dolarlık bir büyüklüğe ulaştı.

KURUMSAL CÜZDAN HAREKETLERİ BİTCOİN'DE 70.000 DOLAR EŞİĞİNDE İZLENİYOR

Winklevoss ikizlerinin transferiyle aynı dönemde, kurumsal ve devlet bağlantılı cüzdanlarda da hareketlilik görüldü. Bhutan'ın yaklaşık 11,85 milyon dolar değerindeki 175 Bitcoin'i taşıdığı bildirildi. Güney Kore'de ise daha önce el konulan 320 Bitcoin'in satıldığı açıklandı.

Bu gelişmelerin yaşandığı süreçte Bitcoin, artan jeopolitik risklerin yarattığı baskıya rağmen Asya işlem saatlerinde yeniden 70.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ağ verileri de dolaşıma giren toplam Bitcoin miktarının 20 milyon adede ulaştığına işaret ediyor. Mevcut arz yapısı, önümüzdeki uzun dönemde dolaşıma girecek yaklaşık 1 milyon Bitcoin kaldığını gösteriyor.