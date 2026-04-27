Western Union stablecoin planını netleştirdi

Western Union CEO'su Devin McGranahan, şirketin ABD dolarına sabit stablecoini USDPT'nin mayıs ayında kullanıma açılmasının planlandığını duyurdu. McGranahan, Western Union'ın dijital varlıklarda ne kadar hızlı ölçeklenebileceğine odaklandıklarını belirtti.

Ekim 2025'te duyurulan USDPT, Solana Blockchain ağı üzerinde inşa edilecek ve Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilecek. Şirket bu stablecoini dijital varlık ağıyla birleştirerek sorunsuz kullanım sağlamayı hedefliyor. Borsa iş ortakları USDPT'nin erişim, dönüşüm ve dağıtım süreçlerini destekleyecek. Öncelikli koridorlardaki bankacılık iş ortakları ise doğrudan takas ve hazine kullanım senaryolarını hayata geçirecek.

Western Union'ın dijital varlık ağı (DAN), stablecoin ve diğer kripto paraların küresel ödeme sisteminden akmasına ve gerçek dünya nakit erişimiyle buluşmasına olanak tanımayı amaçlıyor. DAN bu hafta ilk iş ortağını duyuracak. Geçen ay yapılan açıklamada ağın, kullanıcılara dijital dolarlarını dünya genelinde 360.000'den fazla ödeme noktasında yerel para birimine dönüştürme imkânı sunacağı belirtilmişti.

STABLECOİN ÖDEMESİ KURUMSAL AKIMA DÖNÜŞÜYOR

Western Union bu yıl içinde ayrıca bir stablecoin ödeme kartı piyasaya sürmeyi planlıyor. Kart, kullanıcıların stablecoin tutmasına ve harcamasına olanak tanıyacak. McGranahan, dijital varlıkları şirketin çekirdek ödeme platformunun kalıcı bir parçasına dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Geleneksel finans kurumlarının stablecoin ekosistemi arka planında hız kazanıyor. Kripto saklama sağlayıcısı Taurus'un kurucu ortağı Lamine Brahimi, Avrupa bankalarının ve şirketlerinin stablecoin altyapısı için aktif biçimde iş ortağı seçimini sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Küresel stablecoin piyasasının toplam değeri 320 milyar dolara ulaştı. Bu piyasada Tether'ın USDT'si 189,7 milyar dolarlık pazar değeriyle öne çıkıyor. Circle'ın USDC'si 77,7 milyar dolar, Sky Dollar ise 8,2 milyar dolarla sıralamada yer alıyor.

Serkan KÖSE
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü

Okulları adam etmek için kafa yorarken gelen görüntüye bakın
Haberler.com
Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar

Milyonlarca Fener taraftarını delirten görüntü

Tüm gazeteciler uyuşturucuya 'Yaklaşma!' dedi

Medya dünyası aileleri yıkan kabusa karşı birleşti: Yaklaşma
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar

Milyonlarca Fener taraftarını delirten görüntü

Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü