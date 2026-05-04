Western Union Solana ağında dolar destekli stablecoin çıkardı

Şirket pazartesi günü USDPT'nin tamamen ABD doları ile desteklendiğini açıkladı. Token, ortaklar ve acenteler için kesintisiz çalışan bir uzlaşma aracı olarak konumlandırıldı.

Western Union Başkanı ve CEO'su Devin McGranahan, "USDPT, Western Union'ın küresel ödeme platformu olarak rolünü güçlendiriyor." dedi. McGranahan, düzenlenmiş bir dijital doları doğrudan şirketin ağına eklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Şirket, lisanslı sanal varlık borsalarında USDPT'nin alım satıma açılması için çalışmalar yürütüyor. Ayrıca "Dijital Varlık Ağı" adlı bir sistem geliştirildi. Sistem, lisanslı borsaları ve saklama kuruluşlarını Western Union'ın ödeme ve likidite ağına bağlayacak.

TÜKETİCİ HİZMETİ 40'TAN FAZLA ÜLKEDE BAŞLAYACAK

Şirket, "Stable by Western Union" adlı tüketiciye yönelik bir hizmet de planlıyor. Şirket, harcama özelliğinin 2026 yılı içinde 40'tan fazla ülkede kullanıma sunulacağını açıkladı.

USDPT ayrıca hazine ve acente uzlaşmasında kullanılacak. Şirket, hizmetin küresel acentelerle neredeyse anlık ve günün her saati uzlaşma imkânı sağlayacağını belirtti. Bu yapı âtıl bakiyeleri azaltmayı ve likiditenin ağ genelinde daha aktif hareket etmesini hedefliyor.

Anchorage Digital CEO'su Nathan McCauley, stablecoinlerin ödeme ağlarına ölçeklenmesi için teknolojinin tek başına yetmediğini vurguladı. McCauley, "düzenleyici uyum ve operasyonel disiplin" gerektiğini ekledi.

