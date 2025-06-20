USDT ihraççısından bulut depolamaya karşı yerel şifre çözümü

USDT ihraççısından bulut depolamaya karşı yerel şifre çözümü
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Tether CEO'su Paolo Ardoino, Apple, Facebook ve Google'ın 16 milyar şifrenin sızdırmasının ardından PearPass adlı açık kaynaklı şifre yöneticisini duyurdu. Tamamen yerel çalışacak uygulama hiçbir sunucu kullanmayacak. Ardoino bulut hizmetlerini eleştirerek "hiçbir sunucu, hiçbir sızıntı" vaadinde bulundu.

Siber güvenlik dünyası dün yaşanan dev veri ihlali ile sarsıldı. Apple, Facebook, Google ve devlet hizmetleri da dahil olmak üzere büyük teknoloji devlerinden 16 milyar şifre bilgisi sızdırıldı. Bu gelişme üzerine USDT ihraççısı Tether'ın CEO'su Paolo Ardoino, şirketinin geliştirmekte olduğu PearPass projesini öne çıkardı.

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Siber koruma uzmanları bu sızıntıyı "toplu sömürü için bir plan" olarak tanımladı. Siber suçlular bu ele geçirilen verileri kullanarak kimlik avı operasyonları başlatabilecek.

Paolo Ardoino, bu gelişme üzerine X (eski adıyla Twitter) platformunda sert açıklamalar yaptı. "Bulut bizi yine hayal kırıklığına uğrattı." diyen Ardoino, rekor sayıdaki 16 milyar şifre sızıntısına atıfta bulunarak "bulut depolamayı bırakma vakti" geldiğini belirtti.

Stablecoin devinin CEO'su PearPass sistemini "tamamen yerel, açık kaynaklı" bir şifre yöneticisi olarak tanımladı. Bu yaklaşım, şifreler ve şifreleme anahtarları dahil olmak üzere tüm verilerin kullanıcının cihazında saklanacağı anlamına geliyor.

"Sıfır bulut, sıfır server, sıfır sızıntı" sözleriyle Ardoino, PearPass'in kısa süre içinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Tether, daha önce Holepunch ve Synonym teknoloji ortakları ile iş birliği içinde eşten eşe kredi platformu Pear Credit'i başlatmıştı. PearPass'in bu P2P platform ile herhangi bir bağlantısının olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Geçen ay Ardoino ayrıca Tether yapay zekâ projesi üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Bu açık kaynaklı AI çalışma zamanı herhangi bir donanımda çalışmayı hedefliyor ve Tether'ın Cüzdan Geliştirme Kiti aracılığıyla kripto ödemelerle entegre olmayı amaçlıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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