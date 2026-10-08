Haberler

Üç altcoinde gözler kritik seviyelerde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üç altcoinde gözler kritik seviyelerde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Chainlink, Cardano ve Solana son yükselişlerinin ardından yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Chainlink ve Solana'da kritik seviyelerin altında kalan fiyatlar, Cardano'da ise yükselişin durması dikkat çekiyor. Analizlerde toparlanma için aşılması gereken eşikler öne çıkıyor.

Kripto para analisti Ali Martinez, üç altcoin için farklı teknik yapılara dayanan düşüş senaryoları paylaştı. Chainlink'te 13,56 doların altında kalınması, Cardano'da yükselen kanalın üst sınırından dönüşün sürmesi ve Solana'da 117 doların geri alınamaması, analistin izlediği riskleri oluşturuyor.

Son fiyatlar bu seviyelerin yeniden kazanılmadığını gösteriyor. Solana, analizdeki ilk düşüş hedefi olan 114 doların altına inerken 111 dolar eşiğine yaklaştı. Chainlink 13 doların, Cardano da 0,25 doların altında işlem gördü.

CHAINLINK'TE 13,56 DOLAR BELİRLEYİCİ

Martinez, Chainlink'in dört saatlik grafiğinde omuz baş omuz olarak adlandırılan düşüş formasyonuna dikkat çekti. Bu yapıda fiyatın 13,56 doların altında kalması, analiste göre önce 12,39 doların, satışların devamında ise 11,98 doların gündeme gelmesine yol açabilir.

Toparlanma açısından aynı eşik önem taşıyor. Chainlink'in 13,56 doları yeniden aşması, analizin dayandığı düşüş görünümünü zayıflatabilir. Alt seviyelerin gündemde kalması, mevcut teknik yapının korunmasına bağlı bulunuyor.

CARDANO'DA YÜKSELİŞİN ARDINDAN GERİ ÇEKİLME

Cardano, ekim başında yaklaşık 0,28 dolara kadar çıktıktan sonra kazançlarının bir bölümünü geri verdi. Martinez'e göre günlük grafikte yükselen kanalın üst sınırında karşılaşılan satışlar, fiyatın kanalın alt bölümüne yönelmesi riskini artırıyor.

Analist, bu hareketin sürmesi halinde yaklaşık 0,21 doları izliyor. Cardano henüz bu seviyeye gerilemiş değil. Senaryonun zayıflaması için fiyatın kanalın üst bölümüne doğru yeniden güç kazanması gerekiyor.

SOLANA İKİNCİ EŞİĞE YAKLAŞTI

Solana'da 117 doların altına inilmesiyle analistin önce 114 dolar, ardından 111 dolar için çizdiği senaryo öne çıktı. Fiyat ilk seviyenin altına gerilediği için kısa vadeli görünümde 111 dolar daha yakından izleniyor.

Solana'nın 117 doları geri alması ise kaybedilen bölgenin yeniden kazanılması anlamına gelecek.

Yayım sırasında Chainlink yaklaşık 12,88 dolardan, Cardano 0,2467 dolardan ve Solana 112,01 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi

2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satılıyor

Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan kulüp satılıyor
Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay

Fenerbahçe ve Türkiye için dedikleri olay
375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı

375 bin takipçisi var! Komedyenle ilgili gerçek şaşkına çevirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetik ameliyat sonrası kahreden ölüm! Acılı babadan özel hastane hakkında skandal iddia

Estetik sonrası kahreden ölüm! Özel hastane hakkında skandal iddia
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var

Bakan Tekin, rahatsızlığını açıkça dile getirdi: Bir veli olarak...
İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdi

İstifa edecek mi? Son kararını verdi
Girne açıklarında batan gemide can kaybı 27 oldu, 1 kişi hala kayıp

Girne'deki gemi faciasında bir naaş daha bulundu! 1 kişi hala kayıp
Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı

Bu benzerlik tesadüf değilmiş! Aralarındaki bağ ortaya çıktı
İBB davasında '10 milyon TL' kavgası! Cüneyt Yakut'tan Murat Ongun'a: Konuşursam senin için zor olur

İBB davasında 10 milyon TL kavgası! Ongun'un yüzüne karşı olay sözler
Kalça dolgusu sonrası ölen Melike Çiftçi davası! Sanık doktora daha önce aynı suçtan 6 yıl hapis cezası verilmiş

Kalça dolgusu sonrası ölmüştü! Sanık doktorun geçmişi şoke etti