Uber CEO'sundan kripto para açıklaması

Uber CEO'sundan kripto para açıklaması
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Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, şirketin stablecoinleri ödeme yöntemi olarak kullanma konusunda çalışma aşamasında olduklarını açıkladı. Khosrowshahi, stablecoinlerin küresel şirketlere uluslararası para transferlerinde önemli maliyet avantajları sağladığını belirtti. Bu açıklama, dünyanın en büyük ulaşım platformlarından birinin kripto para dünyasına girişine işaret ediyor.

Küresel ulaşım ve teslimat platformu Uber, San Francisco'da düzenlenen kripto para dünyasındaki planlarını açıkladı. CEO Dara Khosrowshahi'nin açıklamaları, şirketin dijital varlık alanındaki stratejisini net bir şekilde ortaya koydu.

Uber Stablecoin Ödemeleriyle İlgilendiklerini Açıkladı

Khosrowshahi, stablecoinleri "kripto para ekosisteminin daha ilginç örneklerinden biri" olarak tanımladı. CEO'nun vurguladığı en önemli nokta, stablecoinlerin değer saklama aracı dışında pratik faydalar sunmasıydı.

Uber'in stratejisi Bitcoin gibi oynak kripto paralar yerine stablecoinlere odaklanıyor. Khosrowshahi, Bitcoin'i "geleceği hakkında farklı görüşlerin olduğu kanıtlanmış bir emtia" olarak tanımladı. Bu tercih, şirketin istikrarlı ve öngörülebilir ödeme çözümlerine öncelik verdiğini gösteriyor.

Uluslararası para transferlerindeki maliyet avantajı, Uber'in stablecoin entegrasyonundaki temel motivasyonu oluşturuyor. Küresel operasyonları bulunan şirketler için bu teknoloji, geleneksel bankacılık sistemlerine göre önemli tasarruflar sağlayabilir.

Bu gelişme, Uber'in kripto para dünyasıyla olan ilişkisinde yeni bir dönem başlatıyor. 2021'den bu yana şirket, kripto ödemelere açık olduğunu belirtmişti. Ancak o dönemde yüksek işlem maliyetleri ve çevresel endişeler nedeniyle somut adımlar atılmamıştı.

Stablecoin sisteminin gelişmesi ve Trump yönetiminin kripto düzenlemelerine verdiği destekle birlikte, Uber gibi büyük şirketlerin harekete geçmesi bekleniyor. Bu trend, kripto ödemelerin ana akım kabulünün hızlanmasına katkı sağlayabilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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