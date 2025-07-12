Tether milyonlarca dolarlık USDT'yi beş Blockchain ağından çekiyor

Tether milyonlarca dolarlık USDT'yi beş Blockchain ağından çekiyor
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Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, beş farklı Blockchain ağındaki USDT hizmetini 1 Eylül'den itibaren sonlandıracağını duyurdu. Algorand, Bitcoin Cash, EOS, Kusama ve Omni platformlarında token geri ödemeleri durdurulacak ve kalan varlıklar dondurulacak. Toplam yüz milyonları bulan USDT etkilenecek.

Stablecoin sektörünün lideri Tether, stratejik bir karar alarak beş eski Blockchain ağındaki operasyonlarını sonlandırıyor. Tether CEO'su Paolo Ardoino'nun açıklamalarına göre şirket, ölçeklenebilirlik ve geliştirici etkinliği daha yüksek platformlara yoğunlaşmayı hedefliyor. Bu yeniden yapılanma, özellikle Bitcoin'in Lightning Network gibi modern çözümlere geçişin güçlü bir sinyali olarak yorumlanıyor.

USDT'nin Çoklu Zincir Stratejisi Değişiyor

Firmanın belirlediği strateji, kripto para dünyasında önemli yankılar uyandırıyor. Yatırımcıların ellerindeki USDT'leri hızla taşıması gerekliliği, piyasada büyük bir mobilizasyon yaratıyor.

Omni Blockchain ağının tarihi önemi dikkat çekiyor. 2014 yılında USDT'nin ilk lansmanında kullanılan Omni, Bitcoin üzerindeki ilk ölçeklendirme katmanlarından biriydi. Ancak yıllar içerisinde alternatif çözümlerin gelişmesi nedeniyle kullanımı azaldı.

Şirketin şeffaflık verilerine göre etkilenen platformlardaki USDT dağılımı şu şekilde: Kusama'da 250 bin dolardan az, Bitcoin Cash'te 1 milyon dolardan az, Omni'de 82 milyon dolar, EOS'ta 5 milyon dolardan az ve Algorand'da 841 bin dolar USDT bulunuyor.

Bu gelişme, düzenleyici baskılarının arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemesini uygulaması sonrasında birçok platform USDT'yi listelerinden çıkarma yönünde adımlar attı.

Tether'in odaklandığı Tron ve Ethereum Blockchain ağları toplamda 155 milyar dolarlık USDT barındırıyor. Bu tutar, toplam 159 milyar dolarlık dolaşımdaki USDT'nin ana bölümünü oluşturuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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