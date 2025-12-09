Tether'den robot şirketine dev yatırım

Stablecoin ihraççısı Tether, fabrikalarda ve lojistik merkezlerinde riskli işleri üstlenecek insansı robotlar geliştiren İtalyan girişimi Generative Bionics'in 70 milyon avroluk yatırım turuna katıldı. AMD Ventures ve İtalya'nın devlet destekli Yapay Zeka Fonu'nun da yer aldığı yatırım, Tether'ın kripto para dünyasının ötesine uzanan stratejisinin son halkası oldu.

Tether Kripto Para Dışındaki Yatırımlarını Artırıyor

İtalyan Teknoloji Enstitüsü'nden bağımsızlaşan Generative Bionics, bir yıllık geçmişiyle "Fiziksel Yapay Zeka" konseptli insansı robotlar geliştiriyor. Şirketin robotları, insan için tasarlanmış ortamlarda çalışacak ve geleneksel robot kollarının yapamayacağı kaldırma, taşıma ve tekrarlayan görevleri üstlenecek.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, yatırımı şirketin "dijital ve fiziksel altyapıya" yönelen stratejisinin parçası olarak tanımladı. Ardoino, bu hamlenin büyük teknoloji şirketlerinin denetimindeki merkezi sistemlere olan bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini belirtti. Tether, Bitcoin madenciliği sektöründe de çeşitli yatırımlar bulunuyor ve şirket içi yapay zeka projelerine fon aktarıyor.

Generative Bionics, üretim, lojistik, sağlık ve perakende sektörlerini hedefleyen ilk endüstriyel konuşlandırma programlarını 2026'nın başlarında başlatmayı planlıyor. Geçen ay çeşitli kaynaklar, Tether'in Alman teknoloji girişimi Neura Robotics'e yaklaşık 10 milyar dolar değerleme üzerinden yatırım görüşmeleri yürüttüğünü bildirmişti.

Yatırım, S&P Global'ın USDT'nin istikrar notunu ölçeğindeki en düşük seviyeye indirmesinden birkaç hafta sonra geldi. S&P, Tether'in Bitcoin ve sınırlı şeffaflık içeren diğer yatırımlara artan maruziyetini gerekçe gösterdi. Tether ise bu değerlendirmeyi reddederek S&P'nin çerçevesinin güncelliğini yitirdiğini savundu.