Tether Bitcoin madencilik finans firmasına ortak oldu

Tether'in söz konusu pozisyonu, Antalpha'nın 2025'teki halka arzı üzerinden edindiği bildirildi. Tether, halka arza sunulan hisselerin yarısından fazlasını satın alarak işlemin en büyük yatırımcılarından biri konumuna geldi.

Dünyanın en büyük kripto madencilik donanım üreticisi Bitmain'in kilit iş ortağı olarak faaliyet gösteren Antalpha, Bitcoin madencilik sektörüne kredi ve finansman çözümleri sunuyor. Firma, müşterilerin ekipman alımı ve işletme giderlerini karşılamasına yardımcı olmak amacıyla Bitcoin ve madencilik donanımı teminatıyla kredi veriyor.

Şirket, Mayıs 2025'te Nasdaq'ta hisse başına 12,80 dolardan halka açılarak yaklaşık 49 milyon dolar topladı. 2025 yılı tam yıl gelirleri yüzde 68 artışla yaklaşık 80 milyon dolara ulaşırken net kar üç katından fazla artarak 18,5 milyon dolara çıktı.

HİSSELER IPO FİYATININ YÜZDE 27 ALTINDA

Buna karşın Antalpha hisseleri (ANTA) baskı altında kalmaya devam ediyor. Hisse, pazartesi günü 9,30 dolar civarında işlem görerek IPO fiyatının yüzde 27'den fazla gerisinde seyretti. Sektördeki genel eğilim de bu baskıyı besliyor. Halka açık Bitcoin madencilerinin önemli bir kısmı, saf madencilikten yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) altyapısına yöneliyor.

TETHER'İN BÜYÜYEN YATIRIM PORTFÖYÜ

Antalpha yatırımı, Tether'in kripto, yapay zeka ve robotik alanlarında sürdürdüğü yatırım hamlesine yeni bir halka ekliyor. Şirket, Sky ekosistemine yönelik yatırım imkânı sunan Stablecoin Development Corporation'ın 134 milyon dolarlık özel plasmanına katıldı. 2026'da ise Bitcoin üzerinde USDT uzlaşı altyapısı geliştiren Utexo'nun 7,5 milyon dolarlık turuna ortak lider olurken ağ üzerinde programlanabilir finans altyapısı inşa eden Ark Labs'ın 5,2 milyon dolarlık tohum turuna da destek verdi.

Kripto dışında Tether, geçen ay uyku teknolojisi firması Eight Sleep'e 1,5 milyar dolar değerleme üzerinden stratejik ortak oldu. Pazartesi günü ise gerçek dünya varlığı (RWA) girişimi Kaio, Tether'in 8 milyon dolarlık stratejik finansman turuna katıldığını duyurdu.