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Tesla ve SpaceX'in birleşmesinde Bitcoin boyutu

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Tesla ve SpaceX'in birleşmesinde Bitcoin boyutu
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Tesla ve SpaceX, olası birleşmeyi değerlendirmek için bağımsız komiteler oluşturdu. Elon Musk fikre destek verirken henüz anlaşma sağlanmadığını belirtti. Sürecin tamamlanması, iki şirketin açıkladığı toplam 30 binin üzerindeki Bitcoin'i aynı çatı altında toplayabilir.

Musk, SpaceX'in üçüncü çeyrek sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, hissedarların talebi üzerine her iki şirkette bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan komiteler kurulduğunu söyledi. Her iki taraftaki konumu nedeniyle çıkar çatışması bulunduğunu belirten Musk, görüşmelere kendisinin katılmadığını açıkladı.

Birleşmenin iyi bir fikir olacağını düşündüğünü ifade eden Musk, tarafların herhangi bir işlemin koşulları üzerinde henüz uzlaşmadığını vurguladı. Görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanacağına ilişkin garanti bulunmadığını da belirtti.

30 BİNİ AŞAN BİTCOİN AYNI ÇATIDA TOPLANABİLİR

İki şirketin Bitcoin varlıkları, olası birleşmenin kripto piyasasını ilgilendiren boyutunu oluşturuyor. Haziran sonuna ilişkin açıklanan rakamlara göre SpaceX'in elinde 18 bin 712, Tesla'nın elinde ise 11 bin 509 Bitcoin bulunuyordu. Bu bakiyelerin toplamı 30 bin 221 Bitcoin'e ulaşıyor.

Birleşme gerçekleşirse söz konusu varlıklar aynı şirket grubunun bilançosunda toplanabilir. Bu hesap haziran sonundaki bakiyelere dayanıyor ve yeni bir Bitcoin alımını ifade etmiyor. Şirketlerin görüşmelere başlaması da kripto varlıkların şimdiden birleştirildiği anlamına gelmiyor.

TESLA HİSSEDARLARININ ONAYI GEREKECEK

Musk, birleşmenin önündeki önemli koşullardan biri olarak hissedar desteğini gösterdi. Açıklamasına göre Tesla tarafında yalnızca oylamaya katılanların çoğunluğu yeterli olmayacak. Şirketin toplam hisselerinin en az yarısını temsil eden onay gerekecek. Musk, bu eşiği aşmanın kolay olmayacağını belirtti.

Görüşmeler, SpaceX'in yapay zeka gelirlerindeki büyümeyle aynı döneme denk geldi. Şirketin üçüncü çeyrek geliri yıllık yüzde 161 artarak yaklaşık 14,6 milyar dolara ulaştı. Yapay zeka bölümünün geliri ise yaklaşık 7,6 milyar dolar oldu ve grubun en büyük gelir kalemi haline geldi.

Musk, olası birleşmenin yazılım, çip tasarımı, robotik ve uzay altyapısı alanlarında iş birliği sağlayabileceğini düşünüyor. Bu beklentilerin somut bir işleme dönüşmesi için komitelerin koşullar üzerinde anlaşması ve gerekli hissedar desteğinin sağlanması gerekiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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