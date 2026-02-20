TD Cowen, tahmin piyasaları davasında eyaletleri favoriye gösterdi

ABD'de spor etkinliklerine bağlı tahmin piyasalarının düzenleyici otoritesi konusunda federal hükümet ile eyaletler arasındaki gerilim tırmanıyor. TD Cowen'ın Washington Araştırma Grubu başkan yardımcısı Jaret Seiberg, yayımladığı notta, eyaletlerin bu hukuki mücadelede hâlâ hafif bir avantaja sahip olduğunu belirtti. Seiberg, bu görüşünü eyaletlerin tarihsel olarak spor bahislerinin düzenleyicisi konumunda bulunmasına dayandırdı.

CFTC FEDERAL DENETİMİ SAVUNUYOR

Uyuşmazlığın merkezinde Nevada'nın Crypto.com'a karşı açtığı dava yer alıyor. Nevada Kumar Denetim Kurulu, geçen yıl Crypto.com'un spor etkinliğine dayalı sözleşmelerini lisanssız kumar faaliyeti olarak nitelendirerek engellemeye çalıştı. Crypto.com ise bu ürünlerin CFTC tarafından denetlenen federal düzeyde düzenlenmiş türev araçlar olduğunu savunarak karara itiraz etti. Yerel mahkeme Nevada lehine karar verdi ve dava şu an Dokuzuncu Bölge Temyiz Mahkemesi'nde bulunuyor.

CFTC, salı günü mahkemeye sunduğu dilekçesinde federal denetimi savundu. Kurum, eyaletlerin CFTC'nin münhasır yetki alanına giren düzenlenmiş sözleşme piyasalarındaki işlemleri yasadışı kumar olarak yeniden sınıflandıramayacağını vurguladı.

DAVA YÜKSEK MAHKEME'YE GİDEBİLİR

Seiberg'e göre Crypto.com ile Nevada arasındaki davanın Yüksek Mahkeme'ye taşınması kuvvetle muhtemel. Analist, temyiz sürecinin 2027'ye kadar uzayabileceğini ve özellikle toplu inceleme talebi olması durumunda yargıçların davayı ancak 2027 sonbaharında ele alıp 2028 başında karar verebileceğini öngördü.

Seiberg, konunun siyasi açıdan da karmaşık olduğuna dikkat çekti. Birçok Cumhuriyetçi milletvekilinin spor bahislerine karşı çıktığını ve tahmin piyasalarının eyalet düzeyindeki yasakları aşmak için bir araç hâline gelmesini istemediğini belirten analist, konunun eyalet hakları meselesine de değindiğini vurguladı. Bu nedenle Cumhuriyetçi çoğunluklu Kongre'nin tahmin piyasalarını korumak adına harekete geçeceğini varsaymanın doğru olmayacağını ifade etti.