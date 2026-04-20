Strategy üçüncü rekor Bitcoin alımını gerçekleştirdi

Strategy, geçen hafta 34 bin 164 Bitcoin satın alarak 800 bin BTC eşiğini aştı ve toplam varlığını 815 bin 61 BTC'ye yükseltti. Şirketin birikimli alım maliyeti 61,56 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin rezerv şirketi Strategy'nin 13-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen alımı, 2,54 milyar dolara mal oldu ve BTC adedine göre şirketin kayıtlarına üçüncü en büyük Bitcoin alımı olarak girdi. Kasım 2024'te yapılan 55 bin 500 BTC ve 51 bin 780 BTC alımları ilk iki sırada yer alıyor.

Alımda kullanılan ortalama fiyat, coin başına 74 bin 395 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, şirketin genel ortalama alım maliyeti olan 75 bin 527 doların hafif altında kaldı.

STRC ALIMIN YÜZDE 85'İNİ FİNANSE ETTİ

Alımın büyük bölümünü Strategy'nin sürekli tercihli menkul kıymeti STRC karşıladı. SEC'e yapılan başvuruya göre STRC, 2,18 milyar dolar ya da toplam gelirin yüzde 85,7'sini sağladı. A Sınıfı adi hisse senedi satışından elde edilen gelir ise 366 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen hafta STRC için birkaç rekor kırıldı. 13 Nisan'da şirket, ATM programı aracılığıyla 11,9 milyon hisse sattı ve 1 milyar dolar üzerinde işlem hacmiyle tahmini 7 bin 741 BTC'ye denk gelen günlük rekoru kırdı. Ertesi gün 14,4 milyon hisse işleme girdi ve tahmini 9 bin 364 BTC ile ATM tarihinin en yüksek günlük rakamına ulaştı. İki günün toplamı olan 17 bin 204 BTC, dört haftalık ortalamanın yüzde 518 üzerinde seyretti.

Strategy kurucusu Michael Saylor, pazar günü yaptığı sosyal medya paylaşımıyla büyük çaplı yeni bir alım sinyali vermişti. Şirket aynı zamanda cuma günü STRC temettülerini ayda iki kez ödeme planını kamuoyuyla paylaştı. CEO Phong Le, "Ayda iki kez temettü ödemeye geçersek, dünyada bu sıklıkta ödeme yapan tek tercihli hisse konumuna geleceğiz." ifadesini kullandı. Le, bu adımı benzersiz ve çekici bulduklarını ekledi.

Serkan KÖSE
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu

Okulda büyük panik! Silah seslerini duyan okula koştu

Haberler.com
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı

Merkez Bankası'nda sürpriz ayrılık! Sivri dilli isim sessizce gitti
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!

Kayıp kadın, filtreli fotoğrafları yüzünden uzun süre bulunamadı
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Romanya'da George Hagi dönemi başladı

Merakla beklenen imzayı sonunda attı
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü

Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü