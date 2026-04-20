Strategy üçüncü rekor Bitcoin alımını gerçekleştirdi

Bitcoin rezerv şirketi Strategy'nin 13-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen alımı, 2,54 milyar dolara mal oldu ve BTC adedine göre şirketin kayıtlarına üçüncü en büyük Bitcoin alımı olarak girdi. Kasım 2024'te yapılan 55 bin 500 BTC ve 51 bin 780 BTC alımları ilk iki sırada yer alıyor.

Alımda kullanılan ortalama fiyat, coin başına 74 bin 395 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, şirketin genel ortalama alım maliyeti olan 75 bin 527 doların hafif altında kaldı.

STRC ALIMIN YÜZDE 85'İNİ FİNANSE ETTİ

Alımın büyük bölümünü Strategy'nin sürekli tercihli menkul kıymeti STRC karşıladı. SEC'e yapılan başvuruya göre STRC, 2,18 milyar dolar ya da toplam gelirin yüzde 85,7'sini sağladı. A Sınıfı adi hisse senedi satışından elde edilen gelir ise 366 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen hafta STRC için birkaç rekor kırıldı. 13 Nisan'da şirket, ATM programı aracılığıyla 11,9 milyon hisse sattı ve 1 milyar dolar üzerinde işlem hacmiyle tahmini 7 bin 741 BTC'ye denk gelen günlük rekoru kırdı. Ertesi gün 14,4 milyon hisse işleme girdi ve tahmini 9 bin 364 BTC ile ATM tarihinin en yüksek günlük rakamına ulaştı. İki günün toplamı olan 17 bin 204 BTC, dört haftalık ortalamanın yüzde 518 üzerinde seyretti.

Strategy kurucusu Michael Saylor, pazar günü yaptığı sosyal medya paylaşımıyla büyük çaplı yeni bir alım sinyali vermişti. Şirket aynı zamanda cuma günü STRC temettülerini ayda iki kez ödeme planını kamuoyuyla paylaştı. CEO Phong Le, "Ayda iki kez temettü ödemeye geçersek, dünyada bu sıklıkta ödeme yapan tek tercihli hisse konumuna geleceğiz." ifadesini kullandı. Le, bu adımı benzersiz ve çekici bulduklarını ekledi.