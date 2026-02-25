Haberler

Step Finance, 40 milyon dolarlık güvenlik ihlalinin ardından kapanıyor

Step Finance, 40 milyon dolarlık güvenlik ihlalinin ardından kapanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Solana tabanlı portföy yönetim platformu Step Finance, 31 Ocak'ta yaşanan ve hazinesinden 40 milyon dolar boşaltılan güvenlik ihlalinden toparlanamayarak tüm operasyonlarını sonlandırma kararı aldı.

Step Finance, yaptığı açıklamada dış likidite arayışlarının sonuçsuz kaldığını bildirdi. Ekip, güvenlik olayının ardından hem satın alma tekliflerinin hem de finansman girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek faaliyetlerine son verme kararını X platformundan duyurdu.

Karar, ana şirketle birlikte bünyesindeki medya kuruluşu SolanaFloor ve tokenize hisse senedi platformu Remora Markets'ı da kapsıyor. SolanaFloor, geçmiş verilerinin dijital arşivini koruyacak ancak yeni rapor ve bülten yayımlama faaliyetlerini durduracak. Step Finance ekibi X'te yaptığı paylaşımda yıllardır süren topluluk desteğine teşekkür ederek mevcut koşullar altında bunun en doğru karar olduğunu ifade etti.

TOKEN SAHİPLERİ İÇİN GERİ ÖDEME SÜRECİ

Platform, 31 Ocak öncesinde alınan anlık görüntüye (snapshot) dayalı olarak STEP token sahipleri için bir geri alım süreci üzerinde çalıştığını açıkladı. Güvenlik ihlalinden etkilenmediği belirtilen Remora Markets ise rToken sahiplerinin tokenlerini USDC karşılığında kullanabilmesine olanak tanıyan bir itfa süreci geliştiriyor. Remora, tüm rToken'ların 1:1 oranında desteklenmeye devam ettiğini bildirdi.

2021 yılında kurulan Step Finance, Solana protokollerinin yaklaşık yüzde 95'indeki LP tokenlerini, getiri çiftliklerini ve pozisyonları tek bir panelde toplayan bir portföy görselleştirme platformu olarak hizmet veriyordu. Şirket ayrıca İstanbul'da her yıl düzenlenen Solana Crossroads konferansını organize ediyordu. Step Finance, Aralık 2024'te Moose Capital'i satın alarak Remora Markets adıyla tokenize hisse senedi alım satımına da açılmıştı.

CoinGecko verilerine göre STEP tokeni son 24 saatte yaklaşık yüzde 40 değer kaybederek 0,0005 dolara geriledi. Tokenin piyasa değeri yaklaşık 186.000 dolara düştü. STEP, Nisan 2021'de 10,2 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
'İran'ı işgal' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Ortalığı karıştıran "İran" iddiasına Ankara'dan net yalanlama
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Neden kaçtığı anlaşıldı! İtirafçının saydığı isimler arasında o da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Rezidans koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Rezidansta vahşet! Sesleri duyup koşan koridorda buldu
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı

Karşısında o ismi görünce, evinin balkonundan atladı
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena