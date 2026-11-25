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Stablecoinlerin toplam arzı 24 Kasım'a kadarki bir ayda 17,2 milyar dolar azaldı. Bu, Terra'nın 2022'de çöktüğü aydan sonra görülen en büyük aylık düşüş oldu. O ay stablecoin arzından yaklaşık 28,6 milyar dolar silinmişti.

Düşüşün en büyük bölümü Tether'in stablecoini USDT'den geldi ve USDT'nin arzı 7,74 milyar dolar azaldı. Sky'ın USDS'si 3,6 milyar dolar, Circle'ın USDC'si ise 2,41 milyar dolar küçüldü.

İTFALAR 30 GÜNDE 12 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Kasım ortasına kadarki 30 günde stablecoinlerdeki net itfa yaklaşık 12 milyar dolara ulaştı. USDT ve USDC'nin dolaşımdaki miktarı bu dönemde yaklaşık yüzde 4'er azaldı. Bu süreç spot Bitcoin (BTC) ETF'lerinden çıkışlar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı politika beklentisiyle aynı döneme denk geldi.

Tabloyu bir kripto araştırma şirketinin analisti Andrew Yang yorumladı. Yang şöyle konuştu: "Daralma sermayenin kripto içinde dolaşmaktan çok kriptodan çıktığını gösteriyor." Yang'a göre itfalar yatırımcıların elinde kripto almak için daha az stablecoin bıraktı.

Düşüşün yaklaşık yüzde 90'ı Ethereum (ETH) ağındaki stablecoinlerden geldi. Ödemelerde daha çok kullanılan Tron ağında ise stablecoin arzı yalnız yüzde 1,4 azaldı.

Bu arada çıkışların hızı son günlerde yavaşladı. Toplam stablecoin arzı 13 Kasım'dan bu yana yalnız yüzde 0,4 azalırken USDC'nin arzı hafifçe arttı.

USDT'DE 2022'DEN BU YANA EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

USDT'nin piyasa değeri son 60 günde yaklaşık 9 milyar dolar eridi. Bir veri analiz şirketinin araştırma direktörü Julio Moreno'ya göre bu, 2022'den bu yana USDT'deki en büyük düşüş oldu.

Moreno düşüşü hisse senetleri ve emtiaları da kapsayan geniş çaplı riskten kaçışa bağladı. Moreno'ya göre USDT arzı Bitcoin'in Kasım 2022'de dip yaptığı dönemde de küçülüyordu. Moreno likiditenin iyileşmesi ve piyasanın toparlanması için stablecoin arzının yeniden büyümesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan USDT'nin piyasa değeri 2022'den bu yana iki katından fazla büyüyerek 180 milyar dolar civarına çıktı. Bu yüzden oransal olarak küçük kalan düşüşler bile piyasadan çok daha fazla likiditenin çekilmesi anlamına geliyor.

Stablecoin arzındaki erime Bitcoin'deki gerilemeyle aynı döneme denk geldi. Bitcoin bir ay önceki kapanışının yaklaşık yüzde 26 altına indi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,3 değer kaybeden Bitcoin 58 bin 100 dolardan işlem görüyor.